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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5197519851995200

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:19

  serg_igorevich_2017 написав:bub-har Мечтатель. Я так скажу тем кто слился по 28,5 вообще то пофик закупаться по 26 или по 26,3-5
Ну я тоже не жду,что будет именно 25,5,поэтому захожу в никчемность траншами! Первый транш зашёл па 26ровно! Сижу с гришей на мариновке и пока наблюдаю за стуком копыт-пока жду и нет желания переплачивать за непотриб!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11

  Yuri_61 написав:И кто теперь будет утверждать, что курс $ сейчас растёт от того, что люди покупают бакс для отпуска в Турцию - Египет? И пусть этот график прошлого года, но тем не менее он показывает сезонность скупки - продажи валюты украинцами
Версия: выходят нерезы из ОВГЗ и подняли волну
Это кратковременно, а затем заробитчане перекроют своими переводами с Польши спрос нае бакс. Курс $ упадёт еще до сентября до 26.хх по крайней мере

Лучше скажите - купили вожделенную тысячу по 26.10 ? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:13

нерезы потрошку выходят

31.05-10,731 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135

За июнь 600 млн вывели
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:19

  zzzzzz написав:нерезы потрошку выходят

31.05-10,731 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135

За июнь 600 млн вывели


Глобальная и скверная для нэнькы тенденция.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:21

дядя Caша

А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд

( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:25

  zzzzzz написав:дядя Caша

А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд

( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Заходил через укрсиббанк ибо доходность выше депозитов ... Сумма 500,000 (Теперь делим 1,000,000,000\500,000=2000 человек ) Думаю что только Киев мог дать гораздо большую сумму ....Но вечный домоклов меч будущей девальвации не дает (лично мне ) завести туда больше гривны.
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27

Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:29

  zzzzzz написав:Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Мозг выносили !!!! Но как бы доказал :) ... Комисии не помню но они смешные...Моя Фирма у них зарегестрирована возможно поэтому и комисии маленькие PS Причём сами-же и предлагали именно в ОВДП а не на депозит :)
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:30

  player написав:Трамп всё правильно делает для своей страны.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.


Трампа никто не осуждает.
Наоборот, риспект и уважуха.
Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.
Хаос системный.
От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.
Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...
Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...
Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...
Сесть с ведрами на тротуаре?
Там много не наторгуешь.
И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.
Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.
И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...
А селянам?
Всё самим есть?
Мировой базар именно так сейчас и разганяют.
Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.
А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.
8) 8) 8)
ЗЫ
Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:33

  Den написав:
  zzzzzz написав:Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Мозг выносили !!!! Но как бы доказал :) ... Комисии не помню но они смешные...Моя Фирма у них зарегестрирована возможно поэтому и комисии маленькие


Я через брокера заходил. Там все просто.
А что касается банков то консультировался в Ощаде и Альфе.

В Ощаде тоже серьезные требования по источнику происхождения и они с такой мелочью не работают )) Только с 2 млн начинают )


В Альфе конские комиссии.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 5197519851995200
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