Додано: Сер 20 чер, 2018 17:30

player написав: Трамп всё правильно делает для своей страны.

Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать. Трамп всё правильно делает для своей страны.Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.

Трампа никто не осуждает.Наоборот, риспект и уважуха.Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.Хаос системный.От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...Сесть с ведрами на тротуаре?Там много не наторгуешь.И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...А селянам?Всё самим есть?Мировой базар именно так сейчас и разганяют.Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.ЗЫЧто решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже.