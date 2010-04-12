Ну я тоже не жду,что будет именно 25,5,поэтому захожу в никчемность траншами! Первый транш зашёл па 26ровно! Сижу с гришей на мариновке и пока наблюдаю за стуком копыт-пока жду и нет желания переплачивать за непотриб!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:19
Ну я тоже не жду,что будет именно 25,5,поэтому захожу в никчемность траншами! Первый транш зашёл па 26ровно! Сижу с гришей на мариновке и пока наблюдаю за стуком копыт-пока жду и нет желания переплачивать за непотриб!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11
Лучше скажите - купили вожделенную тысячу по 26.10 ?
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:13
нерезы потрошку выходят
31.05-10,731 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135
За июнь 600 млн вывели
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:19
Глобальная и скверная для нэнькы тенденция.
US
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:21
дядя Caша
А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд
( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:25
Заходил через укрсиббанк ибо доходность выше депозитов ... Сумма 500,000 (Теперь делим 1,000,000,000\500,000=2000 человек ) Думаю что только Киев мог дать гораздо большую сумму ....Но вечный домоклов меч будущей девальвации не дает (лично мне ) завести туда больше гривны.
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27
Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:29
Мозг выносили !!!! Но как бы доказал ... Комисии не помню но они смешные...Моя Фирма у них зарегестрирована возможно поэтому и комисии маленькие PS Причём сами-же и предлагали именно в ОВДП а не на депозит
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:30
Трампа никто не осуждает.
Наоборот, риспект и уважуха.
Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.
Хаос системный.
От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.
Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...
Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...
Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...
Сесть с ведрами на тротуаре?
Там много не наторгуешь.
И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.
Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.
И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...
А селянам?
Всё самим есть?
Мировой базар именно так сейчас и разганяют.
Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.
А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.
ЗЫ
Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:33
Я через брокера заходил. Там все просто.
А что касается банков то консультировался в Ощаде и Альфе.
В Ощаде тоже серьезные требования по источнику происхождения и они с такой мелочью не работают )) Только с 2 млн начинают )
В Альфе конские комиссии.
Живите своим умом!
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