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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:37
zzzzzz написав: Den написав: zzzzzz написав:Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Мозг выносили !!!! Но как бы доказал
... Комисии не помню но они смешные...Моя Фирма у них зарегестрирована возможно поэтому и комисии маленькие
Я через брокера заходил. Там все просто.
А что касается банков то консультировался в Ощаде и Альфе.
В Ощаде тоже серьезные требования по источнику происхождения и они с такой мелочью не работают )) Только с 2 млн начинают )
В Альфе конские комиссии.
Дописал почему не завёл больше !! Остальное завёл в У.е
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:39
Den
А вы покупали ОВГЗ как юрик, ФОП, или физик ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:40
zzzzzz написав:Den
А вы покупали ОВГЗ как юрик, ФОП, или физик ?
Физик ЗЫ гораздо большую сумму я купил в уе не поделитесь информацией на сколько увеличились в уе физики ??
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:43
Den
в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:44
zzzzzz написав:Den
в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
ДА ЗЫ могу дать номер казначея если интерисует ...
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:46
Физики в валютных ОВГЗ
Остатки отображаются в гривнах по курсу НБУ на день показания
1.01. - 1,284 млрд.грн
1.03. - 1,308
1.05. - 1,594
20.06 - 1,889
Живите своим умом!
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:47
Den
Да давайте , интересует.Спасибо.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:48
... місто Лева, обмінки світять 20/40-45
смородина - 20
чорниця - 50
(торгівля НЕпродовольчими товарами - стабільна з початку літа! - враження таке, ніби всі, як по свистку, виїхали на моря!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:48
Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49
zzzzzz написав:
Физики в валютных ОВГЗ
Остатки отображаются в гривнах по курсу НБУ на день показания
1.01. - 1,284 млрд.грн
1.03. - 1,308
1.05. - 1,594
20.06 - 1,889
Как вижу с 4-го месяца пошело по наростающей
Видимо не один я такой
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Den
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