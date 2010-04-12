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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519952005201520252035204>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:37

  zzzzzz написав:
  Den написав:
  zzzzzz написав:Den
Какие комиссии в Укрсибе ?
Мозг не выносили требованием доказывать источник происхождения средств ?
Можно в ЛС
Мозг выносили !!!! Но как бы доказал :) ... Комисии не помню но они смешные...Моя Фирма у них зарегестрирована возможно поэтому и комисии маленькие


Я через брокера заходил. Там все просто.
А что касается банков то консультировался в Ощаде и Альфе.

В Ощаде тоже серьезные требования по источнику происхождения и они с такой мелочью не работают )) Только с 2 млн начинают )


В Альфе конские комиссии.
Дописал почему не завёл больше !! Остальное завёл в У.е
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:39

Den

А вы покупали ОВГЗ как юрик, ФОП, или физик ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:40

  zzzzzz написав:Den

А вы покупали ОВГЗ как юрик, ФОП, или физик ?
Физик ЗЫ гораздо большую сумму я купил в уе не поделитесь информацией на сколько увеличились в уе физики ??
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:43

Den

в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:44

  zzzzzz написав:Den

в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
ДА ЗЫ могу дать номер казначея если интерисует ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:46

Физики в валютных ОВГЗ
Остатки отображаются в гривнах по курсу НБУ на день показания

1.01. - 1,284 млрд.грн
1.03. - 1,308
1.05. - 1,594
20.06 - 1,889
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:47

Den
Да давайте , интересует.Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:48

Re: Валютный рынок в контексте

... місто Лева, обмінки світять 20/40-45
смородина - 20
чорниця - 50
(торгівля НЕпродовольчими товарами - стабільна з початку літа! - враження таке, ніби всі, як по свистку, виїхали на моря!) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:48

Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49

  zzzzzz написав:Физики в валютных ОВГЗ
Остатки отображаются в гривнах по курсу НБУ на день показания

1.01. - 1,284 млрд.грн
1.03. - 1,308
1.05. - 1,594
20.06 - 1,889

Как вижу с 4-го месяца пошело по наростающей :) Видимо не один я такой :)
Den
 
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