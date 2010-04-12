То в партию, то в г., то в биткоины, то в ОВГЗ ... Вечно куда-то вступите. Реструктуризации не боитесь? Для власти это проходит по графе "Лишние деньги у зажиточной категории граждан". Подлежат заморозке и/или изъятию на нужды трудового народа в первую очередь.
не столь давно на этой ветке писали, что 20% годовых в гривне - ниочем (не говоря о 2.5-3.5 в долларе), проще конвертировать в бакс и держать в матрасе однако реальная годовая инфляция таки снизилась до 12-14%, с тенденцией к снижению и ставки 16-18% в гривне стали вполне желаемыми, т.к. таки покрывают инфляцию если дожмут инфляцию до 7-8% в год, то и ставки 10-12% будут интересными смотрим на соседа - там средняя ставка 6.25% в рублях, и все равно народ несет
(НБУ) унифицировал значения лимитов общей длинной и короткой открытой валютной позиции банков с целью углубления валютного рынка, увеличения его ликвидности и более эффективного управления банками собственными валютными рисками. Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ №347-рш от 19 июня и вступят в силу с 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, правление Нацбанка решило уравновесить позиции банков и установить одинаковые "зеркальные" значения лимитов как для длинной так и для короткой открытой валютной позиции банка на уровне 5%.
Соответственно, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) увеличивается с 3% до 5%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшается с 8% до 5%.
Как напомнили в НБУ, с 1 мая лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) был увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%.
"По оценкам Национального банка, этот шаг не только не имел негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовал его стабилизации", – отмечается в сообщении.
Так, после изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, объем продажи валюты банками с позиции вырос с $7,6 млн в среднем за день в апреле до $10 млн в мае.
"Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривни за счет своей позиции, и это способствовало снижению месячной волатильности курса гривни", – указывают в НБУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3072579
не столь давно на этой ветке писали, что 20% годовых в гривне - ниочем (не говоря о 2.5-3.5 в долларе), проще конвертировать в бакс и держать в матрасе однако реальная годовая инфляция таки снизилась до 12-14%, с тенденцией к снижению и ставки 16-18% в гривне стали вполне желаемыми, т.к. таки покрывают инфляцию если дожмут инфляцию до 7-8% в год, то и ставки 10-12% будут интересными смотрим на соседа - там средняя ставка 6.25% в рублях, и все равно народ несет
Бизнес (по крайней мере мой) не может приростать после определённого обьёма .. Лишние средства хранить под подушкой ну может пару десятков тысяч и можно но ... Единственный вариант искать лучший(максимально гарантированый) доход из возможных на рынке ...
Alex2006 написав:Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?
Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH. Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11. Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ... Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ... И ведь это вечный актив, обреченный только на рост! Удивительное рядом с нами. Невидимая рука рынка. Но вы всегда старайтесь её разглядеть.
Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию. При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.