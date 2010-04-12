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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52005201520252035204>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

... місто Лева, обмінки світять 20/40-45
смородина - 20
чорниця - 50
(торгівля НЕпродовольчими товарами - стабільна з початку літа! - враження таке, ніби всі, як по свистку, виїхали на моря!) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:56

  zzzzzz написав:Физики в валютных ОВГЗ
Остатки отображаются в гривнах по курсу НБУ на день показания

1.01. - 1,284 млрд.грн
1.03. - 1,308
1.05. - 1,594
20.06 - 1,889


То в партию, то в г., то в биткоины, то в ОВГЗ ...
Вечно куда-то вступите.
Реструктуризации не боитесь?
Для власти это проходит по графе "Лишние деньги у зажиточной категории граждан". Подлежат заморозке и/или изъятию на нужды трудового народа в первую очередь.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:03

Ежедневные остатки ОВГЗ можно скачивать с сайта НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:ибо доходность выше депозитов

не столь давно на этой ветке писали, что 20% годовых в гривне - ниочем (не говоря о 2.5-3.5 в долларе), проще конвертировать в бакс и держать в матрасе
однако реальная годовая инфляция таки снизилась до 12-14%, с тенденцией к снижению
и ставки 16-18% в гривне стали вполне желаемыми, т.к. таки покрывают инфляцию
если дожмут инфляцию до 7-8% в год, то и ставки 10-12% будут интересными
смотрим на соседа - там средняя ставка 6.25% в рублях, и все равно народ несет
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:26

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:быренько исправили

вот еще
я и сейчас жалею, что д...ы ради личной наживы в миллиарды развалили страну, в которой вырос
и родиной считаю всю Экс-СССР
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:28

(НБУ) унифицировал значения лимитов общей длинной и короткой открытой валютной позиции банков с целью углубления валютного рынка, увеличения его ликвидности и более эффективного управления банками собственными валютными рисками.
Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ №347-рш от 19 июня и вступят в силу с 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, правление Нацбанка решило уравновесить позиции банков и установить одинаковые "зеркальные" значения лимитов как для длинной так и для короткой открытой валютной позиции банка на уровне 5%.

Соответственно, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) увеличивается с 3% до 5%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшается с 8% до 5%.

Как напомнили в НБУ, с 1 мая лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) был увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%.

"По оценкам Национального банка, этот шаг не только не имел негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовал его стабилизации", – отмечается в сообщении.

Так, после изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, объем продажи валюты банками с позиции вырос с $7,6 млн в среднем за день в апреле до $10 млн в мае.

"Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривни за счет своей позиции, и это способствовало снижению месячной волатильности курса гривни", – указывают в НБУ. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3072579
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:29

  ЧИА написав:
  Den написав:ибо доходность выше депозитов

не столь давно на этой ветке писали, что 20% годовых в гривне - ниочем (не говоря о 2.5-3.5 в долларе), проще конвертировать в бакс и держать в матрасе
однако реальная годовая инфляция таки снизилась до 12-14%, с тенденцией к снижению
и ставки 16-18% в гривне стали вполне желаемыми, т.к. таки покрывают инфляцию
если дожмут инфляцию до 7-8% в год, то и ставки 10-12% будут интересными
смотрим на соседа - там средняя ставка 6.25% в рублях, и все равно народ несет
Бизнес (по крайней мере мой) не может приростать после определённого обьёма .. Лишние средства хранить под подушкой :) ну может пару десятков тысяч и можно но ... Единственный вариант искать лучший(максимально гарантированый) доход из возможных на рынке ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Единственный вариант искать лучший(максимально гарантированый) доход из возможных на рынке ...

особенно если он таки покрывает инфляцию )
я вот сейчас не уверен, что валютные вклады покрывают
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:33

  Libo написав:
  Alex2006 написав:Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?



Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH.
Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11. :shock:
Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ...
Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ...
И ведь это вечный актив, обреченный только на рост!
Удивительное рядом с нами.
Невидимая рука рынка.
Но вы всегда старайтесь её разглядеть.

Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.
При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:34

  ЧИА написав:
  Den написав:Единственный вариант искать лучший(максимально гарантированый) доход из возможных на рынке ...

особенно если он таки покрывает инфляцию )
я вот сейчас не уверен, что валютные вклады покрывают
Разговор не о вкладах а о ОВДП там нет налога и он таки покрывает ....
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