Додано: Сер 20 чер, 2018 18:33

Libo написав: Alex2006 написав: Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения? Ой лол, влетели с баксом, так еще и с криптой хотите добить свои вложения?

Там на первой странице всегда цена на серебро. В UAH.Еще совсем недавно там высвечивалась цифра 6-7 грн. за грамм, потом 9 грн. и на сегодня уже 14.11.Цена на серебро на мировых рынках в USD не изменилась, гривна по отношению к доллару укрепилась, а гривневая цена на серебро на ровном месте так выросла... Только за последний период гривнестабильности процентов на 50-60 ...Без беганий по обменкам, без депо в жульничьих банках, без кидал ...И ведь это вечный актив, обреченный только на рост!Удивительное рядом с нами.Невидимая рука рынка.Но вы всегда старайтесь её разглядеть.Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.