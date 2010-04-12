https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B8 если кратко 17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились (в долларовом выражении) в три раза, к тому же государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B8 если кратко 17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились (в долларовом выражении) в три раза, к тому же государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам
Та это я знаю ... НО варианты какие ???ЗЫ Я ж писал спекулятивный капитал...
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.
Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию. При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.
Капитан. Армейская разведка.
А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине. Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.
Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали?
Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию. При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.
Капитан. Армейская разведка.
А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине. Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.
Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали?
Та всё очень просто .. После того как закрыли Диамант банк на рынке драгметалов возник провал !!! Это не шутки так и есть ... Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)