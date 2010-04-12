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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5201520252035204>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

На вечір фактично ЧР знизився на вчорашні рівні 25/35. На якій позначці, після показових рухів МБ, почнуть відкуплять .Як гадаєте панове?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:а о ОВДП

долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:42

  ЧИА написав:
  Den написав:а о ОВДП

долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998
Эта сумма которая расчитана под спекуляции ... Основная сумма лежит не буду говорить в чём и где :)...ЗЫ В те времена я есчё учился в школе :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:В те времена я есчё учился в школе

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B8
если кратко
17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились (в долларовом выражении) в три раза, к тому же государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:00

  ЧИА написав:
  Den написав:В те времена я есчё учился в школе

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B8
если кратко
17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились (в долларовом выражении) в три раза, к тому же государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам
Та это я знаю :) ... НО варианты какие ???ЗЫ Я ж писал спекулятивный капитал...
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:02

  Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.
При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.


Капитан.
Армейская разведка.


А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине.
Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.

Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали? :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:В те времена я есчё учился в школе

Есть более свежий пример - кипрский банковский кризис 2012 на греческих облигациях.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:08

  Libo написав:
  Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.
При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.


Капитан.
Армейская разведка.


А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине.
Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.

Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали? :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E

:lol: :lol: :lol:
Та всё очень просто .. После того как закрыли Диамант банк на рынке драгметалов возник провал !!! Это не шутки так и есть ... Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:НО варианты какие ?

говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно
деталей не скажу, при желании сами выясните
и это пройдет
ЧИА
 
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