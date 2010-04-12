RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 520252035204520552065207>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:11

  ЧИА написав:
  Den написав:НО варианты какие ?

говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно
деталей не скажу, при желании сами выясните
Друже я закончил ИПСА(На момент поступления конкурс был 300 чел на место, Это было ещё до ЗНО(В итоге из 25 человек выпустилось 12 !!!!)) если захотите сами загуглите ... Мои однокурсники процентов на 50 являтся директорами ИТ компаний (меня занесло немного в другую сферу).. Так что всё я в курсе ...ЗЫ Я ж написал не скажу где и в чём :), но вы угадали ...
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
Повідомлень: 244
З нами з: 18.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:18

  Libo написав:
  player написав:Трамп всё правильно делает для своей страны.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.


Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже. :idea:


так уже 10 дней прошло, со сходки
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Так что всё я в курсе ...

я не о том
читал, что одна из немногих тем вливания американского неспекулятивного капитала - украинские стартапы на ихних (американских) биржах стартапов
доходность доходит до 80%
понятно, что 9 из 10 разоряется
но остальные ...
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 20 чер, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 346
З нами з: 25.12.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:22

  edvardd написав:
  Libo написав:Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже. :idea:

так уже 10 дней прошло, со сходки

позже это потому, что
"...примчались санитары
и зафиксировали нас".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12911
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3511 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:22

  Libo написав:Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней!
Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней.
Потом только тягость и повинность.
Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте.
Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
:roll: :roll: :roll:

в своё время ездил по военным санаториям, они вначале были 24 дня, потом 21...

кстати я в обед давал зелёный свисток...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:26

  Den написав:
  ЧИА написав:
  Den написав:НО варианты какие ?

говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно
деталей не скажу, при желании сами выясните
Друже я закончил ИПСА(На момент поступления конкурс был 300 чел на место, Это было ещё до ЗНО(В итоге из 25 человек выпустилось 12 !!!!)) если захотите сами загуглите ... Мои однокурсники процентов на 50 являтся директорами ИТ компаний (меня занесло немного в другую сферу).. Так что всё я в курсе ...ЗЫ Я ж написал не скажу где и в чём :), но вы угадали ...

это не показатель - я тоже закончил ИПСА.
А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 205
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:28

  Den написав:Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)

Золото и серебро сейчас ушло в глухой боковик и уже лет шесть совершенно не интересно. У инвесторов сейчас драгметаллы вызывают жестокую аллергию. Лично я не держу даже одного грамма золота или серебра, хотя ситуацию на рынке драгметаллов и антиквариата мониторю постоянно, здесь все уныло и без перспектив, как, впрочем, и на рынке недвижимости Украины.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 33
З нами з: 02.06.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:28

  ЧИА написав:
  Den написав:Так что всё я в курсе ...

я не о том
читал, что одна из немногих тем вливания американского неспекулятивного капитала - украинские стартапы на ихних (американских) биржах стартапов
доходность доходит до 80%
понятно, что 9 из 10 разоряется
но остальные ...
Я тоже не о том -а о постоянно работающих на нашем рынке (хотя заказы 80% из-за рубежа ) фирмах ...
Den
 
Повідомлень: 244
З нами з: 18.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:33

  Den написав:
  Libo написав:
  Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.
При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.


Капитан.
Армейская разведка.


А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине.
Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.

Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали? :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=yu7EYVmGW3E

:lol: :lol: :lol:
Та всё очень просто .. После того как закрыли Диамант банк на рынке драгметалов возник провал !!! Это не шутки так и есть ... Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)

есть такая пара как евробакс только серебро-золото и колебания там порядка 2,5 раз...
GSR называется, там тоже можно доходность ловить, если шарить...
а вот это вес денег, в основном 200 ток на унцию золота:Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:34

  ЧИА написав:и родиной считаю всю Экс-СССР


С тобой всё ясно.
У тебя родина всё, когда у тебя стояло.
Упоротая вата.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6414
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 520252035204520552065207>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, tea, Василь-Рівне, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1237, 1238, 1239
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12385 1361860
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 18:46
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 627, 628, 629
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6281 1330090
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 11:35
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7327)
20.06.2018 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.