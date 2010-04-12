говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно деталей не скажу, при желании сами выясните
Друже я закончил ИПСА(На момент поступления конкурс был 300 чел на место, Это было ещё до ЗНО(В итоге из 25 человек выпустилось 12 !!!!)) если захотите сами загуглите ... Мои однокурсники процентов на 50 являтся директорами ИТ компаний (меня занесло немного в другую сферу).. Так что всё я в курсе ...ЗЫ Я ж написал не скажу где и в чём , но вы угадали ...
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
я не о том читал, что одна из немногих тем вливания американского неспекулятивного капитала - украинские стартапы на ихних (американских) биржах стартапов доходность доходит до 80% понятно, что 9 из 10 разоряется но остальные ...
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 20 чер, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:Qwerty, ну ты и залупил про отдых в 45 дней! Бог на самую большую человеческую радость - медовый месяц - отвел только 30 дней. Потом только тягость и повинность. Я больше двух недель не выдерживаю даже на самом шикарном и веселом курорте. Накупался, назагорался, наужинался, натанцевался, нашпилился, печень требует покоя, инстинктам снятся ухоженные киевлянки, пахнущие парным молоком и клубникой в спокойной домашней обстановке ... борщ, галушки, вареники с вишнями со свежим мёдом ...
в своё время ездил по военным санаториям, они вначале были 24 дня, потом 21...
говорят - инвестирование в украинские ИТ компаниии выгодно деталей не скажу, при желании сами выясните
Друже я закончил ИПСА(На момент поступления конкурс был 300 чел на место, Это было ещё до ЗНО(В итоге из 25 человек выпустилось 12 !!!!)) если захотите сами загуглите ... Мои однокурсники процентов на 50 являтся директорами ИТ компаний (меня занесло немного в другую сферу).. Так что всё я в курсе ...ЗЫ Я ж написал не скажу где и в чём , но вы угадали ...
это не показатель - я тоже закончил ИПСА. А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
Den написав:Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)
Золото и серебро сейчас ушло в глухой боковик и уже лет шесть совершенно не интересно. У инвесторов сейчас драгметаллы вызывают жестокую аллергию. Лично я не держу даже одного грамма золота или серебра, хотя ситуацию на рынке драгметаллов и антиквариата мониторю постоянно, здесь все уныло и без перспектив, как, впрочем, и на рынке недвижимости Украины.
я не о том читал, что одна из немногих тем вливания американского неспекулятивного капитала - украинские стартапы на ихних (американских) биржах стартапов доходность доходит до 80% понятно, что 9 из 10 разоряется но остальные ...
Я тоже не о том -а о постоянно работающих на нашем рынке (хотя заказы 80% из-за рубежа ) фирмах ...
Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию. При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.
Капитан. Армейская разведка.
А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине. Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.
Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали?
Та всё очень просто .. После того как закрыли Диамант банк на рынке драгметалов возник провал !!! Это не шутки так и есть ... Но !!! цены цена серебра 17/31,1*26,5=14,48 так что вполне рыночная... Плюс серебро таскать камазами не камильфо (Гораздо удонее сумочку золота)
есть такая пара как евробакс только серебро-золото и колебания там порядка 2,5 раз... GSR называется, там тоже можно доходность ловить, если шарить... а вот это вес денег, в основном 200 ток на унцию золота: