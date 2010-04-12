Libo написав:

Gesha написав: Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.

При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро. Уважаемый товарищ прапорщик, что бы эту руку разглядеть, Вам надо как минимум, быть трезвым. Цена на серебро в Украине, в предложении физ лиц и тем более в банках, строго привязана к спотовой цене мировых бирж. Тот же файненс.юэй покажет Вам это в любых временных отрезках. Это подтвердят и украинские интернет-аукционы инвестиционных серебряных монет. Цена серебра в слитках(500-1000 гр.) выше на 1-2 доллара, из расчета спотовой цены за одну тройскую унцию.При этом, признаю стратегически верным Ваш совет - заменить часть накоплений (фиатных валют) в корзине на серебро.

Капитан.Армейская разведка.А во-вторых, не надо учить меня догмам. Все догмы тупы. Я их лучше тебя знаю. А посмотри на реальные цены и дай объяснение озвученному мною феномену. Хоть по цене серебра на файненс.уа, хоть по стоимости столовых ложек в магазине.Монеты мне не тыч. В монетах может быть высокая постоянная нумизматическая составляющая, поэтому их цена долгое время может оставаться неизменной.Повторяю свой вопрос, почему при постоянных мировых ценах на серебро и укрепившейся гривне, цена на серебро в последнее время выросла с 9 до 14 грн. за грамм? И почему вы, браконьеры и позорные охотники за удачей - птицей цвета ультрамарин, это провтыкали?