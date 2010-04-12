Додано: Сер 20 чер, 2018 19:58

Libo написав: player написав: Трамп всё правильно делает для своей страны.

Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать. Трамп всё правильно делает для своей страны.Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.



Трампа никто не осуждает.

Наоборот, риспект и уважуха.

Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.

Хаос системный.

От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.

Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...

Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...

Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...

Сесть с ведрами на тротуаре?

Там много не наторгуешь.

И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.

Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.

И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...

А селянам?

Всё самим есть?

Мировой базар именно так сейчас и разганяют.

Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.

А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.



ЗЫ

Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже. Трампа никто не осуждает.Наоборот, риспект и уважуха.Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.Хаос системный.От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...Сесть с ведрами на тротуаре?Там много не наторгуешь.И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...А селянам?Всё самим есть?Мировой базар именно так сейчас и разганяют.Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.ЗЫЧто решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже.

Проблемы селян шерифа не волнуют...Обама, этот чмо-демократ, 8 лет игрался в своей либеральной песочнице и пропустил офигенные плюхи от китайцев в американские ворота. Сейчас Трамп, в срочном порядке, вытирает его сопли в овальном кабинете. Американцам отступать уже некуда, так как огромный внешний долг только растёт. Китай нагло ворует ихние новейшие технологии, наращивает военную мощь, скупает землю и сырьевые месторождения по всему миру. Ещё несколько таких лет и американцы будут нервно курить в сторонке. Поэтому на плаху будет брошено всё. Или США или Китай. Тут уже мелочь тырить никто не будет, а тем более смотреть на бабушек на базаре. Речь уже идёт о безопасности государства США. А это серьёзно. Исходя из этого и нужно думать чем наполнять свои карманы. Сейчас денежные потоки из развивающихся стран бегут в американские закрома.. Это видно по доходности амер. 10-летних трежерис. РФ, с перепугу, недавно слила половину своей заначки (около 49 млрд), так рынок трежерис почти этого и не заметил. Проглотили и не подавились. И сейчас доходности по ним меньше 3%. Чем больше неуверенности будет на рынке, тем больше денег прибежит на парковку в амер. трежеря, и тем меньше будут по ним доходности. То есть, инвесторы, с учётом инфляции, будут кредитовать правительство США практически даром. Что американцам, собственно, и нужно.Эта партия, очевидно, ничьей не закончится. Трамп парень крутой, отступать не привык, тем более его авторитет в США только растёт, ну а китайцев очень, очень много.Так что готовимся смотреть битву титанов...