PrimusInterPares написав:это не показатель - я тоже закончил ИПСА. А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
[/quote][/quote]Ну так тогда вы знаете какие кадры оттуда выходят !!! Я заканчивал "интелектуальные системы принятия решений в бизнесе"+ есть ряд заучек которые не могут себя реализовать и идут работать на Дядю (Извините если Вас обидел)...ЗЫ 99% форумчан (Ну не смешите меня) тут МАКСИМУМ 2-ва десятка адекватных людей , остальное или проплаченыые троли или безработные писаки ....
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Дядюшка Скрудж написав:Золото и серебро сейчас ушло в глухой боковик и уже лет шесть совершенно не интересно. У инвесторов сейчас драгметаллы вызывают жестокую аллергию.
Во тугой! Я ему про Фому, а он про Ерёму и о таких же тугих инвесторах, еще и аллергиках. Я тебя на спрашиваю, как там цены на серебро? Я спрашиваю, почему цена на серебро в последнее время резко взлетела с 9 до 14 грн.?
PrimusInterPares написав:А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
Не преувеличивайте умственные способности Бени. В бизнесе огромную роль играет везенье и удача, а уровень интеллекта должен быть всего лишь достаточным, чтобы этой удачей успеть воспользоваться. Миллионы людей в Украине гораздо умней Бени, но им просто еще не повезло. И еще, бизнесменов в Украине нет априори, у нас богатеют только те, кто имеет доступ к государственному корыту и своих людей во власти. Вы думаете олигархи вкладывают в выборы десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов просто так за красивые глазки? Нет, идет борьба за государственное корыто, которое можно будет просто дерибанить, потому-что делать бизнес наши олигархи не умеют совсем.
31.05-10,731 млрд 7.06 - 10,593 8.06 - 10,315 20.06-10,135
За июнь 600 млн вывели
Я Вас умоляю, коллега! 10315 - 10135 = 180 несчастных млн. гривень. 180/26 = 6,9 млн. долларов. Это чих для одного дня, я не говорю о неделе... Нерезы тут однозначно не при делах... Да даже 10731-10135 = 596/26 = 22,9 млн. Если в течение одного дня, то заметно, а на протяжении месяца - пыль!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998
Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток. А был шанс, что вообще заморозят их... Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже..
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
player написав:Трамп всё правильно делает для своей страны. Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.
Трампа никто не осуждает. Наоборот, риспект и уважуха. Беспокоят последствия и взволнован собственный карман. Хаос системный. От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда. Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ... Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям... Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ... Сесть с ведрами на тротуаре? Там много не наторгуешь. И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится. Остается только идти домой думу думать, как жить дальше. И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ... А селянам? Всё самим есть? Мировой базар именно так сейчас и разганяют. Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы. А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.
ЗЫ Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже.
Проблемы селян шерифа не волнуют... Обама, этот чмо-демократ, 8 лет игрался в своей либеральной песочнице и пропустил офигенные плюхи от китайцев в американские ворота. Сейчас Трамп, в срочном порядке, вытирает его сопли в овальном кабинете. Американцам отступать уже некуда, так как огромный внешний долг только растёт. Китай нагло ворует ихние новейшие технологии, наращивает военную мощь, скупает землю и сырьевые месторождения по всему миру. Ещё несколько таких лет и американцы будут нервно курить в сторонке. Поэтому на плаху будет брошено всё. Или США или Китай. Тут уже мелочь тырить никто не будет, а тем более смотреть на бабушек на базаре. Речь уже идёт о безопасности государства США. А это серьёзно. Исходя из этого и нужно думать чем наполнять свои карманы. Сейчас денежные потоки из развивающихся стран бегут в американские закрома.. Это видно по доходности амер. 10-летних трежерис. РФ, с перепугу, недавно слила половину своей заначки (около 49 млрд), так рынок трежерис почти этого и не заметил. Проглотили и не подавились. И сейчас доходности по ним меньше 3%. Чем больше неуверенности будет на рынке, тем больше денег прибежит на парковку в амер. трежеря, и тем меньше будут по ним доходности. То есть, инвесторы, с учётом инфляции, будут кредитовать правительство США практически даром. Что американцам, собственно, и нужно. Эта партия, очевидно, ничьей не закончится. Трамп парень крутой, отступать не привык, тем более его авторитет в США только растёт, ну а китайцев очень, очень много. Так что готовимся смотреть битву титанов...