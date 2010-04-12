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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52035204520552065207>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:36

  PrimusInterPares написав:это не показатель - я тоже закончил ИПСА.
А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан
[/quote][/quote]Ну так тогда вы знаете какие кадры оттуда выходят !!! Я заканчивал "интелектуальные системы принятия решений в бизнесе"+ есть ряд заучек которые не могут себя реализовать и идут работать на Дядю (Извините если Вас обидел)...ЗЫ 99% форумчан (Ну не смешите меня) тут МАКСИМУМ 2-ва десятка адекватных людей , остальное или проплаченыые троли или безработные писаки ....
Востаннє редагувалось Den в Сер 20 чер, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:39

  Дядюшка Скрудж написав:Золото и серебро сейчас ушло в глухой боковик и уже лет шесть совершенно не интересно. У инвесторов сейчас драгметаллы вызывают жестокую аллергию.


Во тугой!
Я ему про Фому, а он про Ерёму и о таких же тугих инвесторах, еще и аллергиках.
Я тебя на спрашиваю, как там цены на серебро?
Я спрашиваю, почему цена на серебро в последнее время резко взлетела с 9 до 14 грн.? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:39

edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
Гадаю ,що "свисток" Ваш поки неприбутковий ,де можна було злитись по 35 ,там зараз продаж по 35,а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .PS Панове оце флудняк тут розвели ,може про "зелень" все-таки.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:47

  PrimusInterPares написав:А беня не заканчивал - но голова у него работает лучше чем у 99 процентов форумчан

Не преувеличивайте умственные способности Бени. В бизнесе огромную роль играет везенье и удача, а уровень интеллекта должен быть всего лишь достаточным, чтобы этой удачей успеть воспользоваться. Миллионы людей в Украине гораздо умней Бени, но им просто еще не повезло. И еще, бизнесменов в Украине нет априори, у нас богатеют только те, кто имеет доступ к государственному корыту и своих людей во власти. Вы думаете олигархи вкладывают в выборы десятки миллионов, а то и сотни миллионов долларов просто так за красивые глазки? Нет, идет борьба за государственное корыто, которое можно будет просто дерибанить, потому-что делать бизнес наши олигархи не умеют совсем.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:49

К Холяве !!!

Ув холява поставте мне диагноз :) Ибо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:49

  zzzzzz написав:нерезы потрошку выходят

31.05-10,731 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135

За июнь 600 млн вывели

Я Вас умоляю, коллега!
10315 - 10135 = 180 несчастных млн. гривень.
180/26 = 6,9 млн. долларов. Это чих для одного дня, я не говорю о неделе...
Нерезы тут однозначно не при делах...
Да даже 10731-10135 = 596/26 = 22,9 млн. Если в течение одного дня, то заметно, а на протяжении месяца - пыль!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:52

  zzzzzz написав:Ежедневные остатки ОВГЗ можно скачивать с сайта НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня


Вот еще более удобная ссылка прямо на табличку:
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

Если все время качаете в одно место, сохранять будет с новым названием (1, 2 и т.д.). Или давать команду перезаписать поверху.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:55

  ЧИА написав:
  Den написав:а о ОВДП

долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998


Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток.
А был шанс, что вообще заморозят их...
Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже..
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:56

  Сибарит написав:
  Den написав:В те времена я есчё учился в школе

Есть более свежий пример - кипрский банковский кризис 2012 на греческих облигациях.

Это вообще жестяк, но нефинансисты мало о нем знают.
Знали бы, вообще десятой дорогой банки обходили. Все.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:58

  Libo написав:
  player написав:Трамп всё правильно делает для своей страны.
Так что устаканится всё не скоро. Этот хаос американцам только на руку и они его будут постоянно подпитывать.


Трампа никто не осуждает.
Наоборот, риспект и уважуха.
Беспокоят последствия и взволнован собственный карман.
Хаос системный.
От геополитического беспредела, когда на нерушимость границ даже в Европе можно насрать, до демонтажа международной торговой системы, а следовательно пересмотра сложившегося международного разделения труда.
Прикинь, это всё равно, что на наш базар запустить какого-нибудь белочубого при*** горлопана, науськать его на базарных тёток и нечестные цены и пустить с дрыном по рядам устанавливать справедливость и порядок ...
Плохо будет и тёткам, и их поставщикам селянам, и покупателям...
Базар то самый крупный, самый дорогой, с самыми выгодными ценами, с самой быстрой реализацией ...
Сесть с ведрами на тротуаре?
Там много не наторгуешь.
И еще этот с дрыном может выскочить и надавать. Он хозяин, никого не боится.
Остается только идти домой думу думать, как жить дальше.
И телеграмму селянам отстучать, типа, поставки остановить, графиня изменившимся лицом бежит к пруду ...
А селянам?
Всё самим есть?
Мировой базар именно так сейчас и разганяют.
Уже пошли нервные непредсказуемые колебания цен на многие ресурсы.
А ведь сталь и алюминий это был только эксперимент и обкатка технологии.
8) 8) 8)
ЗЫ
Что решил по поводу нового международного разделения труда Бильдербергский клуб на своей недавней сходке, я доложу вам позже. :idea:


Проблемы селян шерифа не волнуют...
Обама, этот чмо-демократ, 8 лет игрался в своей либеральной песочнице и пропустил офигенные плюхи от китайцев в американские ворота. Сейчас Трамп, в срочном порядке, вытирает его сопли в овальном кабинете. Американцам отступать уже некуда, так как огромный внешний долг только растёт. Китай нагло ворует ихние новейшие технологии, наращивает военную мощь, скупает землю и сырьевые месторождения по всему миру. Ещё несколько таких лет и американцы будут нервно курить в сторонке. Поэтому на плаху будет брошено всё. Или США или Китай. Тут уже мелочь тырить никто не будет, а тем более смотреть на бабушек на базаре. Речь уже идёт о безопасности государства США. А это серьёзно. Исходя из этого и нужно думать чем наполнять свои карманы. Сейчас денежные потоки из развивающихся стран бегут в американские закрома.. Это видно по доходности амер. 10-летних трежерис. РФ, с перепугу, недавно слила половину своей заначки (около 49 млрд), так рынок трежерис почти этого и не заметил. Проглотили и не подавились. И сейчас доходности по ним меньше 3%. Чем больше неуверенности будет на рынке, тем больше денег прибежит на парковку в амер. трежеря, и тем меньше будут по ним доходности. То есть, инвесторы, с учётом инфляции, будут кредитовать правительство США практически даром. Что американцам, собственно, и нужно.
Эта партия, очевидно, ничьей не закончится. Трамп парень крутой, отступать не привык, тем более его авторитет в США только растёт, ну а китайцев очень, очень много.
Так что готовимся смотреть битву титанов...
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