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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5204520552065207>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:59

  Перес де Куэльяр написав:edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
Гадаю ,що "свисток" Ваш поки неприбутковий ,де можна було злитись по 35 ,там зараз продаж по 35,а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .PS Панове оце флудняк тут розвели ,може про "зелень" все-таки.


Завтра коррекция вниз продолжится. Не спешите делать поспешные выводы. Или Вы хотите в течение дня прибыль от качель получать? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:59

По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01

  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:06

  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.


Если в любом городе увидите такие цифры - покупайте.

Отдельно по городам цифры давать не буду, т.к. не могу всего знать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:06

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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:07

  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Як варіант не розглядаєте продовження росту на МБ завтра з самого ранку,тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:09

  Перес де Куэльяр написав:тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?

Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:17

  Den написав:Ув холява поставте мне диагноз :) Ибо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке :)

Это по молодости лет.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:23

  Вкладчик1234 написав:
  Перес де Куэльяр написав:тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?

Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного
Є така думка ,з позиціі НБУ він би не став зараз сприяти руху доляра далеко вниз ,бо навіщо ці були гойдалки в 45коп.? Щоб всі зрозуміли ,та при зниженні курсу почали таритись на рівнях ближче до 26???.Гадаю що все ,проіхали, вже пугані цифрами 26.50 і нема тепер потреби знижуватись на 26.10 для тих, хто не вскочив у вагон .Підтримую рівні відкату до /20-30. в залежності яке місто.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 чер, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

...он, на "Міняйло" цілий день дуже не задирали(вище 35 - не бачив!), а зараз - 30!
....чогось, не "горять бажанням" задирати курс, чи то немає бажаючих таритись по такому курсу?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 20 чер, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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