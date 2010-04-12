Завтра коррекция вниз продолжится. Не спешите делать поспешные выводы. Или Вы хотите в течение дня прибыль от качель получать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:59
Завтра коррекция вниз продолжится. Не спешите делать поспешные выводы. Или Вы хотите в течение дня прибыль от качель получать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01
Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:06
Если в любом городе увидите такие цифры - покупайте.
Отдельно по городам цифры давать не буду, т.к. не могу всего знать
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:06
про які саме ОВДП йде мова - внутрішні чи зовнішні
валютні чи гривневі
дисконтні чи купонні
+50грн !
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:07
Як варіант не розглядаєте продовження росту на МБ завтра з самого ранку,тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:09
Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:17
Это по молодости лет.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:23
Є така думка ,з позиціі НБУ він би не став зараз сприяти руху доляра далеко вниз ,бо навіщо ці були гойдалки в 45коп.? Щоб всі зрозуміли ,та при зниженні курсу почали таритись на рівнях ближче до 26???.Гадаю що все ,проіхали, вже пугані цифрами 26.50 і нема тепер потреби знижуватись на 26.10 для тих, хто не вскочив у вагон .Підтримую рівні відкату до /20-30. в залежності яке місто.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 20 чер, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29
Re: Валютный рынок в контексте
...он, на "Міняйло" цілий день дуже не задирали(вище 35 - не бачив!), а зараз - 30!
....чогось, не "горять бажанням" задирати курс, чи то немає бажаючих таритись по такому курсу?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 20 чер, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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