Обама, этот чмо-демократ, 8 лет игрался в своей либеральной песочнице и пропустил офигенные плюхи от китайцев в американские ворота...
- Ну причем тут обама? Ну да - чмо, но он делал то же самое что и маленький буш (младший) или, до него, клин блинтон. Тут вопрос шире - национализм (изоляционизм - в случае США) или глобализм. Кстати, глобалисты (см. бильдербергский клуб - Libo) ставят на Китай. И это неспроста что все пытались давить на Трампа на последней G7 в Квебеке. Демократия глобалистов уже не устраивает. И правительства т.н. "развитых демократий" - уже давно не защищают интересы народов своих стран, а используют вверенные им ресурсы на всякую хрень - типа "борьба с глобальным изменением климата", "против дискриминации женщин и секс-меньшинств", "помощь голодающим африки" и т.д. Насчет вашего: "Трамп парень крутой, отступать не привык ..." - нет он разумный политик и предпочитает не воевать, а вести переговоры, если/пока это возможно.
FYI: Президентские выборы в США - 2016 это и была революция которую nancy pelosi пропустила.
Востаннє редагувалось Hogtown в Сер 20 чер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Дядюшка Скрудж написав:Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.
А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.
Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений.
Экспорт воспрянул немного за последние несколько недель, но нельзя забывать, что уже доля экспортных контрактов, где оплата осуществляется в евро, значительно выросла за последние годы. А евро к гривне еще не растет и экспортеры в ЕС пока страдают из-за недополучения гривны при продаже экспортной выручки в евро. Доля экспортных контрактов с оплатой в евро, со слов таможенника, достигла 33-39% в зависимости от региона. Верить или не верить - тут дело каждого. Доверяй, но проверяй - разумный принцип.
Если исходить из предположения, что НБУ старается помочь и не завалить курс евро к гривне, не смотря на его снижение к доллару в мире, то ситуация на межбанке полностью укладывается в эту схему - евро/гривна стабильна и как следствие доллар/гривна растет в тех пределах, которые формирует мировой рынок и в частности валютная пара евро/доллар.
Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998
Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток. А был шанс, что вообще заморозят их... Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже..
Стоит заметить, что если такое случится с ОВГЗ, то с депозитами будет ещё жёстче.