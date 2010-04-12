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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5204520552065207 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 788 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 110 5. более 75% 62% 492 Всього голосів : 788 Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29 player

Обама, этот чмо-демократ, 8 лет игрался в своей либеральной песочнице и пропустил офигенные плюхи от китайцев в американские ворота...

- Ну причем тут обама? Ну да - чмо, но он делал то же самое что и маленький буш (младший) или, до него, клин блинтон. Тут вопрос шире - национализм (изоляционизм - в случае США) или глобализм. Кстати, глобалисты (см. бильдербергский клуб - Libo) ставят на Китай. И это неспроста что все пытались давить на Трампа на последней G7 в Квебеке. Демократия глобалистов уже не устраивает. И правительства т.н. "развитых демократий" - уже давно не защищают интересы народов своих стран, а используют вверенные им ресурсы на всякую хрень - типа "борьба с глобальным изменением климата", "против дискриминации женщин и секс-меньшинств", "помощь голодающим африки" и т.д.

Насчет вашего: "Трамп парень крутой, отступать не привык ..." - нет он разумный политик и предпочитает не воевать, а вести переговоры, если/пока это возможно.



FYI: Президентские выборы в США - 2016 это и была революция которую nancy pelosi пропустила. - Ну причем тут обама? Ну да - чмо, но он делал то же самое что и маленький буш (младший) или, до него, клин блинтон. Тут вопрос шире - национализм (изоляционизм - в случае США) или глобализм. Кстати, глобалисты (см. бильдербергский клуб - Libo) ставят на Китай. И это неспроста что все пытались давить на Трампа на последней G7 в Квебеке. Демократия глобалистов уже не устраивает. И правительства т.н. "развитых демократий" - уже давно не защищают интересы народов своих стран, а используют вверенные им ресурсы на всякую хрень - типа "борьба с глобальным изменением климата", "против дискриминации женщин и секс-меньшинств", "помощь голодающим африки" и т.д.Насчет вашего: "Трамп парень крутой, отступать не привык ..." - нет он разумный политик и предпочитает не воевать, а вести переговоры, если/пока это возможно.FYI: Президентские выборы в США - 2016 это и была революция которую nancy pelosi пропустила. Востаннє редагувалось Hogtown в Сер 20 чер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз. Hogtown Повідомлень: 1344 З нами з: 09.07.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:30 Дядюшка Скрудж написав: Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал. Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.

А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.



Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений.



Экспорт воспрянул немного за последние несколько недель, но нельзя забывать, что уже доля экспортных контрактов, где оплата осуществляется в евро, значительно выросла за последние годы. А евро к гривне еще не растет и экспортеры в ЕС пока страдают из-за недополучения гривны при продаже экспортной выручки в евро. Доля экспортных контрактов с оплатой в евро, со слов таможенника, достигла 33-39% в зависимости от региона. Верить или не верить - тут дело каждого. Доверяй, но проверяй - разумный принцип.



Если исходить из предположения, что НБУ старается помочь и не завалить курс евро к гривне, не смотря на его снижение к доллару в мире, то ситуация на межбанке полностью укладывается в эту схему - евро/гривна стабильна и как следствие доллар/гривна растет в тех пределах, которые формирует мировой рынок и в частности валютная пара евро/доллар.



Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать? А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений.Экспорт воспрянул немного за последние несколько недель, но нельзя забывать, что уже доля экспортных контрактов, где оплата осуществляется в евро, значительно выросла за последние годы.Доля экспортных контрактов с оплатой в евро, со слов таможенника, достигла 33-39% в зависимости от региона. Верить или не верить - тут дело каждого. Доверяй, но проверяй - разумный принцип.Если исходить из предположения, что НБУ старается помочь и не завалить курс евро к гривне, не смотря на его снижение к доллару в мире, то ситуация на межбанке полностью укладывается в эту схему - евро/гривна стабильна и как следствие доллар/гривна растет в тех пределах, которые формирует мировой рынок и в частности валютная пара евро/доллар.Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать? Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 884 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1483 раз. Подякували: 263 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:45 Искатель написав: ЧИА написав: Den написав: а о ОВДП а о ОВДП

долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998 долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998



Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток.

А был шанс, что вообще заморозят их...

Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже.. Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток.А был шанс, что вообще заморозят их...Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже..

Стоит заметить, что если такое случится с ОВГЗ, то с депозитами будет ещё жёстче. Стоит заметить, что если такое случится с ОВГЗ, то с депозитами будет ещё жёстче. ЛАД 2 Повідомлень: 9517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3028 раз. Подякували: 2780 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:56 Den написав: Ув холява поставте мне диагноз Ибо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке Ув холява поставте мне диагнозИбо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке

Діагноз - "когнитивний дисонанс".

Ліки призначить Пізнайко,але він спочатку фіксує пацієнтів.

П.С.Денисе - не нервуйте,все буде добре. Діагноз - "когнитивний дисонанс".Ліки призначить Пізнайко,але він спочатку фіксує пацієнтів.П.С.Денисе - не нервуйте,все буде добре. tea Повідомлень: 14432 З нами з: 15.11.08 Подякував: 163 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5204520552065207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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