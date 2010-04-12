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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5205520652075208> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 788 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 110 5. более 75% 62% 492 Всього голосів : 788 Додано: Сер 20 чер, 2018 20:45 Искатель написав: ЧИА написав: Den написав: а о ОВДП а о ОВДП

долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998 долгая память - хуже чем сифилис (цитата) - увы, у ОВДП есть большой минус - память о 1998



Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток.

А был шанс, что вообще заморозят их...

Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже.. Я в то время как раз рискнул поиграться с ОВГЗ для физиков. Чудом в ноябре вытянул(клал на 3 месяца). К тому времени рост курса доллара давно съел всю прибавку в виде процентов, в долларах был чистый убыток.А был шанс, что вообще заморозят их...Кстати, сейчас вполне может повториться история. Государству же одолжили? А оно не может отдать сейчас. Отдаст, обязательно! Но позже..

Стоит заметить, что если такое случится с ОВГЗ, то с депозитами будет ещё жёстче. Стоит заметить, что если такое случится с ОВГЗ, то с депозитами будет ещё жёстче. ЛАД 2 Повідомлень: 9517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3028 раз. Подякували: 2781 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:56 Den написав: Ув холява поставте мне диагноз Ибо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке Ув холява поставте мне диагнозИбо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке

Діагноз - "когнитивний дисонанс".

Ліки призначить Пізнайко,але він спочатку фіксує пацієнтів.

П.С.Денисе - не нервуйте,все буде добре. Діагноз - "когнитивний дисонанс".Ліки призначить Пізнайко,але він спочатку фіксує пацієнтів.П.С.Денисе - не нервуйте,все буде добре. tea Повідомлень: 14435 З нами з: 15.11.08 Подякував: 164 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:58 Den написав: Ув холява поставте мне диагноз Ибо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке Ув холява поставте мне диагнозИбо меня раздражает % 80 того чего пишут на ветке



Добрый Вечер !

Здоровья всем.

Вы с пониманием относитесь ,с пониманием .

Не помню уж кто писал ,ну не любят у нас умных. Добрый Вечер !Здоровья всем.Вы с пониманием относитесь ,с пониманием .Не помню уж кто писал ,ну не любят у нас умных. холява 2 Повідомлень: 1816 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1382 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 20:59 player написав: Проблемы селян шерифа не волнуют...



Так что готовимся смотреть битву титанов... Проблемы селян шерифа не волнуют...Так что готовимся смотреть битву титанов...

Плюсую. Плюсую. tea Повідомлень: 14435 З нами з: 15.11.08 Подякував: 164 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:00



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.

Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.



Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на МЕЖБАНКЕ с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.

Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.

Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на МЕЖБАНКЕ . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.



В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1,4563 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 20 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.



Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.



В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.



В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 20 июня констатировал внутридневную коррекцию действующих цен в ответ на разворот тренда с «бычьего» на «медвежий» в безналичной паре доллар-гривня на валютном МЕЖБАНКЕ , состоявшемся около полудня. Наличный рынок, казалось, вздохнул с облегчением, наблюдая за надежными признаками смены тренда в «зеленом» секторе межбанка, где, несмотря на сохранившийся итоговый «привес» по средневзвешенному курса доллара, четко обозначилось стремление пресытившегося ростом безналичного «американца» к стабильности.



Послеобеденная коррекцию цен наличной пары доллар-гривня сопровождалась повсеместным равновесием покупок и продаж. Однако, как это не раз наблюдалось и раньше, баланс спроса и предложения отнюдь не гарантировал прогресс на участке ликвидности.

По итогам среды лишь валютчики Днепра и Харькова смогли рапортовать о росте оборотов.

А киевские и запорожские дилеры были вынуждены признать регресс на участке ликвидности. Первые винили в этом пассивность потенциальных клиентов, вторые – полуденную паузы, в течение которой реальные сделки отсутствовали.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера откатились на 4,0-5,0 коп.



Интересно отметить, что курсовая динамика, точнее, отсутствие таковой, наличной пары доллар-гривня еще в дополуденную часть сессии почувствовала перемены в настроениях на валютном МЕЖБАНКЕ , заморозив рост курса наличного доллара на уровне открытия.



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп., либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков, Киев), либо потеряла 3,0 коп. (Одесса).



Итак, в первом приближении «неформальный» наличный рынок в среду, как минимум, констатировал вхождение в полосу стабильности или даже, развернув тренд, понизился в паре доллар-гривня. Полагаю, наличный рынок в течение 18-19 июня пребывал в состоянии перекупленности в секторе доллара и при первых признаках установления стабильности в «зеленом» секторе межбанка, вернул завышенным ранее ценам их более «рыночное» значение. При посильном участии клиентов, которые успокоились и перестали «охотиться» за дорожавшим «американцем».



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 июня в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,36 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.



По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.



Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности розничной налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,30/26,36 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в зыбком балансе спроса и предложения, сопровождаясь предельно аккуратными ценовыми регулировками, обеспечившими оптимальную ликвидность и равновесие спроса и предложение.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня практически не изменились с уровней открытия, составив 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра инициировали снижение цен в паре доллар-гривня, реагируя на откат рынка «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , а также на перемены в настроениях клиентов, активизировавших «принос».



По итогам среды оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что принесло заметный прогресс на участке ликвидности. Заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», обороты улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 20 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 июня уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды приходилось заниматься «тонкой регулировкой» действующих цен в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь обеспечить оптимальную ликвидность текущих сделок при сбалансированности спроса и предложения, а после полудня, «отвечая» на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и рост клиентского «приноса», достаточно заметно дисконтировали действующие цены, реализуя только что упомянутые цели.



На этом фоне наши валютчики учли пребывание пары евро-доллар на мировом рынке forex в состоянии относительной стабильности, ограничиваясь лишь разнополярными колебаниями, ставшими довольно значительными на европейской сессии форекса, относительно «базовой» отметки в районе $1,1575.



Эта стабильность пары евро-доллар «в миру» нашла свое отражение во внутридневной неизменности более значимых бидов наличного евро на фоне пятикопеечной потери оферов. Последнее, полагаю, дано коррекции обеих позиций наличной пары доллар-гривня в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1569 к отметке $1,1578, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 9 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на это неважное подобие динамики, «не тронув» биды и понизив 20-го офера наличной пары евро-гривня на 5,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1583, пара евро-доллар, инициировав коррекцию, уже около 07.30 Киева оказалась на цифре $1,1570, чуть приподнявшись к $1,1575 на финише азиатских торгов.



Со старта европейской сессии рынка forex заметно выросла волатильность, которая выражалась в размашистых разнополярных колебаниях пары евро-доллар. Около 19.00 уже на американских торгах, «нервозность» пары евродоллар заметно упала, а евро консолидировался в довольно узком диапазоне $1,1587-1,1593, который не покидал до 21.34 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



К 13.00 Киева на европейской сессии рынка forex евро остается под давлением , но вряд ли окажется ниже $1,1525, при этом сильное сопротивлением располагается на $1,1645 и далее на $1,1685. Евро может остаться в фазе снижения долго, следующая сильная поддержка ожидается на $1,1450. Евро останется под давлением в следующие несколько дней, и возобновит рост, оказавшись выше $1,1710. Но это маловероятно.



На этом фоне доллар США укрепил свои позиции против иены.



Американский доллар покинул минимумы на ¥109,53, и преодолел ¥110,0. Пара доллар-иена может вырасти до ¥110,40, и далее сильное сопротивление расположено на ¥110,65, падение ограничено уровнем ¥109,85 и ¥109,55. Рост пары вызван укреплением доходности американских трежерис.



Британский фунт остается под давлением, восстановившись с минимумов на $1,3151 до $1,3172. Падение ниже $1,3151 вероятно, но пара значительно перепродана и вряд ли сможет преодолеть $1,3125, и тем более $1,3100. Уровни сопротивления ожидаются на $1,3215, но разворот тренда возможен только выше $1,3240.



Падение ограничено ожиданиями завтрашнего решения Банка Англии по ставкам (которые вероятно останутся без изменений), а главное комментарием и распределения голосов.



Доллар США стабилизировался в парах с евро, японской иеной и швейцарским фраком и перешел к снижению по отношению к остальным валютам ведущих развитых стран (G10) на фоне восстановления аппетита к риску.



Долларовый индекс агентства Bloomberg опустился на 0,2%, тогда как более узкий долларовый индекс USDX практически не меняется.



Евро к 16.15 Киева стоил $1,1594 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены составил ¥110,09 против ¥110,06 накануне.



Курс евро к японской нацвалюте повысился со ¥127,55 до ¥127,68.



В 16.30 Киева на форуме Евроцентробанка в Синтре (Португалия) начнется основная панельная дискуссия о денежно-кредитной политике, в которой в том числе примут участие глава ЕЦБ Марио Драги и председатель Федрезерва Джером Пауэлл.



Во вторник М.Драги пообещал, что ЦБ с осторожностью подойдет к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки.



При этом фунт поднимается с минимума за семь месяцев в паре с долларом США на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ищет компромисса с руководителями Консервативной партии, несогласными с основной линией правительства по Brexit.

Канадский доллар дешевеет пятую сессию подряд в связи с опасениями, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) прекратит существование в нынешнем виде.



Итак, в среду большую часть дня на рынке Forex наблюдается «нудная и скучная» торговля. И это не удивительно - до 16.30 Киева рынок некому было удивлять и обеспечивать драйверами.

Именно 20-го на конференции ЕЦБ, проводимой в португальской Синтре, выступят основные банковские ньюсмейкеры: Марио Драги (ЕЦБ), Харухико Курода (Банк Японии) и Джером Пауэлл (ФРС США).



«Евро-американские горки», полученные по итогам заседаний регуляторов на прошлой недели, могут получить свежий импульс на комментариях глав системных центробанков.



Прозвучавшее в среду заявление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, о том, что риски финансовой стабильности в еврозоне имеют больше политический, нежели экономический характер, что будет провоцировать снижение курса евро к доллару, уже привели к резкому, но очень краткосрочному, импульсу падения курса единой европейской валюты.



Теперь следует ждать выхода основных «солистов», который может нарушить спокойное течение торгов и выбьет курс евро из сложившихся диапазонов.



Полагаю, направление движения нынче можно и не угадать, поэтому безопаснее и прибыльнее просто дождаться пробоев визуальных границ и присоединиться к тем, кто окажется сильнее. «Быки» или «медведи». Судя по всему, у вторых незначительное («тактическое») преимущество.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность

бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



«Бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала потерял темп, хотя и сохранился, как и накануне, заставив НБУ провести долларовую интервенцию около полудня. Мероприятие вызвало обвальное снижение текущих котировок безналичного «американца», хотя по итогам дня средневзвешенный его курс вырос на 2,95 коп.



Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.



Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.



Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.



В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.



О том, что импортеры перестали покупать СКВ на МЕЖБАНКЕ по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отставшая от показателей вторника.



Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном МЕЖБАНКЕ .



К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».



Мы далеки от эйфории в отношении среднесрочных перспектив безналичной пары доллар-гривня. Как было указано в предыдущем «Вечернем обзоре» (



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на МЕЖБАНКЕ с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на МЕЖБАНКЕ . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1,4563 млрд. грн.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 20 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 20 июня констатировал внутридневную коррекцию действующих цен в ответ на разворот тренда с «бычьего» на «медвежий» в безналичной паре доллар-гривня на валютном МЕЖБАНКЕ , состоявшемся около полудня. Наличный рынок, казалось, вздохнул с облегчением, наблюдая за надежными признаками смены тренда в «зеленом» секторе межбанка, где, несмотря на сохранившийся итоговый «привес» по средневзвешенному курса доллара, четко обозначилось стремление пресытившегося ростом безналичного «американца» к стабильности.Послеобеденная коррекцию цен наличной пары доллар-гривня сопровождалась повсеместным равновесием покупок и продаж. Однако, как это не раз наблюдалось и раньше, баланс спроса и предложения отнюдь не гарантировал прогресс на участке ликвидности.По итогам среды лишь валютчики Днепра и Харькова смогли рапортовать о росте оборотов.А киевские и запорожские дилеры были вынуждены признать регресс на участке ликвидности. Первые винили в этом пассивность потенциальных клиентов, вторые – полуденную паузы, в течение которой реальные сделки отсутствовали.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера откатились на 4,0-5,0 коп.Интересно отметить, что курсовая динамика, точнее, отсутствие таковой, наличной пары доллар-гривня еще в дополуденную часть сессии почувствовала перемены в настроениях на валютном МЕЖБАНКЕ , заморозив рост курса наличного доллара на уровне открытия.По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп., либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков, Киев), либо потеряла 3,0 коп. (Одесса).Итак, в первом приближении «неформальный» наличный рынок в среду, как минимум, констатировал вхождение в полосу стабильности или даже, развернув тренд, понизился в паре доллар-гривня. Полагаю, наличный рынок в течение 18-19 июня пребывал в состоянии перекупленности в секторе доллара и при первых признаках установления стабильности в «зеленом» секторе межбанка, вернул завышенным ранее ценам их более «рыночное» значение. При посильном участии клиентов, которые успокоились и перестали «охотиться» за дорожавшим «американцем».Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 июня в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.Впрочем, по порядку.Торги 20 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,36 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и высокой волатильности.По мере развития событий на межбанке, где к полудню «заморозился» интенсивный рост курса доллара, дилеры наличного рынка ограничили до «символического» уровня ценовое регулирование.Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути остались на уровнях открытия, рост прекратился из-за сохранившегося с утра равновесия покупок и продаж - 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный.После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня начали снижение, реагируя на «медвежьи» настроения валютного межбанка в это время и выросшие клиентские офера валюты.Аккуратным снижением действующих цен удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало заметному росту итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.Полагаю, содействовала прогрессу на участке ликвидности розничной налички Днепра и смена тренда с «бычьего» на «медвежий» в паре доллар-гривня.В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,30/26,36 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в зыбком балансе спроса и предложения, сопровождаясь предельно аккуратными ценовыми регулировками, обеспечившими оптимальную ликвидность и равновесие спроса и предложение.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня практически не изменились с уровней открытия, составив 26,33-34/26,39-40 UAH/USD, евро – 30,70-73/30,93 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.После обеда оптовики Днепра инициировали снижение цен в паре доллар-гривня, реагируя на откат рынка «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , а также на перемены в настроениях клиентов, активизировавших «принос».По итогам среды оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что принесло заметный прогресс на участке ликвидности. Заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», обороты улучшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 20 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.По сравнению с закрытием 19 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 июня уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды приходилось заниматься «тонкой регулировкой» действующих цен в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь обеспечить оптимальную ликвидность текущих сделок при сбалансированности спроса и предложения, а после полудня, «отвечая» на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и рост клиентского «приноса», достаточно заметно дисконтировали действующие цены, реализуя только что упомянутые цели.На этом фоне наши валютчики учли пребывание пары евро-доллар на мировом рынке forex в состоянии относительной стабильности, ограничиваясь лишь разнополярными колебаниями, ставшими довольно значительными на европейской сессии форекса, относительно «базовой» отметки в районе $1,1575.Эта стабильность пары евро-доллар «в миру» нашла свое отражение во внутридневной неизменности более значимых бидов наличного евро на фоне пятикопеечной потери оферов. Последнее, полагаю, дано коррекции обеих позиций наличной пары доллар-гривня в течение среды.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1569 к отметке $1,1578, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 9 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на это неважное подобие динамики, «не тронув» биды и понизив 20-го офера наличной пары евро-гривня на 5,0 коп.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 20 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1583, пара евро-доллар, инициировав коррекцию, уже около 07.30 Киева оказалась на цифре $1,1570, чуть приподнявшись к $1,1575 на финише азиатских торгов.Со старта европейской сессии рынка forex заметно выросла волатильность, которая выражалась в размашистых разнополярных колебаниях пары евро-доллар. Около 19.00 уже на американских торгах, «нервозность» пары евродоллар заметно упала, а евро консолидировался в довольно узком диапазоне $1,1587-1,1593, который не покидал до 21.34 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.К 13.00 Киева на европейской сессии рынка forex евро остается под давлением , но вряд ли окажется ниже $1,1525, при этом сильное сопротивлением располагается на $1,1645 и далее на $1,1685. Евро может остаться в фазе снижения долго, следующая сильная поддержка ожидается на $1,1450. Евро останется под давлением в следующие несколько дней, и возобновит рост, оказавшись выше $1,1710. Но это маловероятно.На этом фоне доллар США укрепил свои позиции против иены.Американский доллар покинул минимумы на ¥109,53, и преодолел ¥110,0. Пара доллар-иена может вырасти до ¥110,40, и далее сильное сопротивление расположено на ¥110,65, падение ограничено уровнем ¥109,85 и ¥109,55. Рост пары вызван укреплением доходности американских трежерис.Британский фунт остается под давлением, восстановившись с минимумов на $1,3151 до $1,3172. Падение ниже $1,3151 вероятно, но пара значительно перепродана и вряд ли сможет преодолеть $1,3125, и тем более $1,3100. Уровни сопротивления ожидаются на $1,3215, но разворот тренда возможен только выше $1,3240.Падение ограничено ожиданиями завтрашнего решения Банка Англии по ставкам (которые вероятно останутся без изменений), а главное комментарием и распределения голосов.Доллар США стабилизировался в парах с евро, японской иеной и швейцарским фраком и перешел к снижению по отношению к остальным валютам ведущих развитых стран (G10) на фоне восстановления аппетита к риску.Долларовый индекс агентства Bloomberg опустился на 0,2%, тогда как более узкий долларовый индекс USDX практически не меняется.Евро к 16.15 Киева стоил $1,1594 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии.Курс доллара относительно иены составил ¥110,09 против ¥110,06 накануне.Курс евро к японской нацвалюте повысился со ¥127,55 до ¥127,68.В 16.30 Киева на форуме Евроцентробанка в Синтре (Португалия) начнется основная панельная дискуссия о денежно-кредитной политике, в которой в том числе примут участие глава ЕЦБ Марио Драги и председатель Федрезерва Джером Пауэлл.Во вторник М.Драги пообещал, что ЦБ с осторожностью подойдет к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки.При этом фунт поднимается с минимума за семь месяцев в паре с долларом США на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ищет компромисса с руководителями Консервативной партии, несогласными с основной линией правительства по Brexit.Канадский доллар дешевеет пятую сессию подряд в связи с опасениями, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) прекратит существование в нынешнем виде.Итак, в среду большую часть дня на рынке Forex наблюдается «нудная и скучная» торговля. И это не удивительно - до 16.30 Киева рынок некому было удивлять и обеспечивать драйверами.Именно 20-го на конференции ЕЦБ, проводимой в португальской Синтре, выступят основные банковские ньюсмейкеры: Марио Драги (ЕЦБ), Харухико Курода (Банк Японии) и Джером Пауэлл (ФРС США).«Евро-американские горки», полученные по итогам заседаний регуляторов на прошлой недели, могут получить свежий импульс на комментариях глав системных центробанков.Прозвучавшее в среду заявление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, о том, что риски финансовой стабильности в еврозоне имеют больше политический, нежели экономический характер, что будет провоцировать снижение курса евро к доллару, уже привели к резкому, но очень краткосрочному, импульсу падения курса единой европейской валюты.Теперь следует ждать выхода основных «солистов», который может нарушить спокойное течение торгов и выбьет курс евро из сложившихся диапазонов.Полагаю, направление движения нынче можно и не угадать, поэтому безопаснее и прибыльнее просто дождаться пробоев визуальных границ и присоединиться к тем, кто окажется сильнее. «Быки» или «медведи». Судя по всему, у вторых незначительное («тактическое») преимущество.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,70/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильностьбидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 июня ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.«Бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала потерял темп, хотя и сохранился, как и накануне, заставив НБУ провести долларовую интервенцию около полудня. Мероприятие вызвало обвальное снижение текущих котировок безналичного «американца», хотя по итогам дня средневзвешенный его курс вырос на 2,95 коп.Причин потери «зелеными быками» энтузиазма несколько.Во-первых, активность скупавших накануне СКВ нерезидентом пошла на спад.Во-вторых, выросшие с 12 июня цены безналичного доллара уже начали «кусаться», заставляя импортеров снимать свои заявки на покупку.В-третьих, несколько сжалась гривневая ликвидность, лишая спекулянтов части инструмента для игры на повышение. Не исключено, в этом часть «вины» Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.О том, что импортеры перестали покупать СКВ на МЕЖБАНКЕ по запредельным ценам, дала понять текущая ликвидность состоявшихся сделок, заметно отставшая от показателей вторника.Мы не исключаем, что в значительной степени сворачивание деловой активности из-за начала отпускного сезона также способствовало падению оборотов торгов на валютном МЕЖБАНКЕ .К полудню среды некоторые рынки наличных крупных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Одесса, Киев) констатировали установление относительной курсовой стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж.Последнее обстоятельство снова дает нам надежду на экспансию этого настроения на валютный межбанк, где к среде стало очевидным замедление роста курса безналичного «американца».Мы далеки от эйфории в отношении среднесрочных перспектив безналичной пары доллар-гривня. Как было указано в предыдущем «Вечернем обзоре» ( viewtopic.php?f=4&t=3606&p=4390077#p4390077 ), нынче в глобальных масштабах наблюдается отток денег в твердой валюте с развивающихся рынков (emerging markets), спровоцированное изъятием денежной ликвидности в валютах G10, чреватый катаклизмом в этом секторе мировой экономике. В условиях Украины эта «неприятность» как правило, сопровождается усилением спроса на более надежные активы, среди который «старый надежный» доллар.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64909 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3948 раз. Подякували: 7352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:01 Вкладчик1234 написав: По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.

Ниже - не ждите По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.Ниже - не ждите

Твит бесплатно запомнен. Твит бесплатно запомнен. Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых...... Captain Obvious Повідомлень: 821 З нами з: 05.11.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 170 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:03 buratinyo написав: Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать? Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать?

Давайте про політиків на вихідних,бо ДС мене за це сьогодні заблокував.

І Лібо нехай приходить - розкаже казок про ЮВТ. Давайте про політиків на вихідних,бо ДС мене за це сьогодні заблокував.І Лібо нехай приходить - розкаже казок про ЮВТ. tea Повідомлень: 14435 З нами з: 15.11.08 Подякував: 164 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:09 Искатель написав: zzzzzz написав: нерезы потрошку выходят



31.05-10,731 млрд

7.06 - 10,593

8.06 - 10,315

20.06-10,135



За июнь 600 млн вывели нерезы потрошку выходят31.05-10,731 млрд7.06 - 10,5938.06 - 10,31520.06-10,135За июнь 600 млн вывели

Я Вас умоляю, коллега!

10315 - 10135 = 180 несчастных млн. гривень.

180/26 = 6,9 млн. долларов. Это чих для одного дня, я не говорю о неделе...

Я Вас умоляю, коллега!10315 - 10135 = 180 несчастных млн. гривень.180/26 =. Это чих для одного дня, я не говорю о неделе...

Якраз 6.9 млн.в червні для одного дня - це та капля,яка переповнює чашу.

Уявіть - на першому тижні місяця на міжбанку НБУ викупив надлишку 20 млн.Минулого тижня вже було від"ємне сальдо в 4 млн.І це без тих виведених 6.9 млн. в середньому за день. Якраз 6.9 млн.в червні для одного дня - це та капля,яка переповнює чашу.Уявіть - на першому тижні місяця на міжбанку НБУ викупив надлишку 20 млн.Минулого тижня вже було від"ємне сальдо в 4 млн.І це без тих виведених 6.9 млн. в середньому за день. tea Повідомлень: 14435 З нами з: 15.11.08 Подякував: 164 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:10 buratinyo написав: Дядюшка Скрудж написав: Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал. Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.

А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.



Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений.



Экспорт воспрянул немного за последние несколько недель, но нельзя забывать, что уже доля экспортных контрактов, где оплата осуществляется в евро, значительно выросла за последние годы. А евро к гривне еще не растет и экспортеры в ЕС пока страдают из-за недополучения гривны при продаже экспортной выручки в евро. Доля экспортных контрактов с оплатой в евро, со слов таможенника, достигла 33-39% в зависимости от региона. Верить или не верить - тут дело каждого. Доверяй, но проверяй - разумный принцип.



Если исходить из предположения, что НБУ старается помочь и не завалить курс евро к гривне, не смотря на его снижение к доллару в мире, то ситуация на межбанке полностью укладывается в эту схему - евро/гривна стабильна и как следствие доллар/гривна растет в тех пределах, которые формирует мировой рынок и в частности валютная пара евро/доллар.



Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать? А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений.Экспорт воспрянул немного за последние несколько недель, но нельзя забывать, что уже доля экспортных контрактов, где оплата осуществляется в евро, значительно выросла за последние годы.Доля экспортных контрактов с оплатой в евро, со слов таможенника, достигла 33-39% в зависимости от региона. Верить или не верить - тут дело каждого. Доверяй, но проверяй - разумный принцип.Если исходить из предположения, что НБУ старается помочь и не завалить курс евро к гривне, не смотря на его снижение к доллару в мире, то ситуация на межбанке полностью укладывается в эту схему - евро/гривна стабильна и как следствие доллар/гривна растет в тех пределах, которые формирует мировой рынок и в частности валютная пара евро/доллар.Модераторы активно удаляют сообщения касательно будущих выборов президента, где речь идет не о Тимошенко, 100%-м агенте Путина. Это странно, форум вроде ж украинский, а не пророссийский или за деньги можно и мать продать?



Форум не только украинский, но и валютный. При этом напомню "девичью фамилию" ветки: "Валютный рынок в контексте разгона Ющенко парламента". Так вот, затянувшийся парламентский кризис, в течение которого главный социалист Украины, бывший тогда спикером Рады Мороз надоел всем хуже горькой редьки, не желая покидать свое кресло в Раде, ни один клоп с подволока валютного рынка не упал. А вот фонда немного отреагировала, хотя, помнится, более заметно ПФТС-индекс испугался не нашего нардепов, а миникатаклизма в Китае.



Так что, прошу придерживаться профиля ветки, безотносительно потлитических симпатий.



Спасибо.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64909 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3948 раз. Подякували: 7352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 21:21 buratinyo написав: Дядюшка Скрудж написав: Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал. Сегодня закончилось очередное гривнедепо. не стал рисковать и продлевать, так как рост доллара на 25 копеек за месяц делает гривнедепо убыточным, купил доллар по 26.40 грн., зафиксировал прибыль и сразу разместил на полугодовое доллардепо. 25% гривнедепо за июнь уже перевел в доллардепо. Остальные 75% заканчиваются в середине июля. Здесь будет самое интересное, теперь все внимание на середину июля. Когда в январе менял доллар на гривну рассчитывал на летний курс в 27 грн. за доллар, но сейчас курс даже лучше чем я ожидал.

А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.



Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений А почему не учитывается комиссия при обмене валют? Если учитывать хоть как-то, то гривнедепо можно считать убыточным, если доллар растет на 26*2=52 копейки в месяц. А если в следующем месяце доллар снизится, то гривнедепо отыграет потери с лихвой.Я не призываю заходить в гривнедепо, я просто за точность в приведенных расчетах, которая может повлиять на принятие ошибочных финансовых решений

Не понимаю, как Вы считали? Во-первых, комиссий при покупке валюты давно уже нет. Если я написал, что купил доллар по 26.40 грн. значит именно эта сумма и есть, не больше и не меньше. Во-вторых, проценты: считаем по формуле (найдете в учебнике математики) с 26.40 грн.+0.25 грн.=26.65 грн. получаем рост за месяц 1%. По месячному депо можно получить с вычетом налогов максимум 0.9% прибыли. 1% всегда больше 0.9%. Что тут неправильно? Зачем морочите мне голову? Не понимаю, как Вы считали? Во-первых, комиссий при покупке валюты давно уже нет. Если я написал, что купил доллар по 26.40 грн. значит именно эта сумма и есть, не больше и не меньше. Во-вторых, проценты: считаем по формуле (найдете в учебнике математики) с 26.40 грн.+0.25 грн.=26.65 грн. получаем рост за месяц 1%. По месячному депо можно получить с вычетом налогов максимум 0.9% прибыли. 1% всегда больше 0.9%. Что тут неправильно? Зачем морочите мне голову? Дядюшка Скрудж Повідомлень: 34 З нами з: 02.06.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5205520652075208> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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