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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5205520652075208

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44

  Перес де Куэльяр написав:edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные. :) :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03

  bugalter написав:а за п"ять копійок ніхто бігать не буде . Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.

Не знаю як iншI , але бiгать за 2-5 коп. це мабуть смiшно , окрiм працI валютникiв , та обмiнок .Коливння треба розрiзняти I прораховувти своI дii , та скiльки буде премiя за цI рухи , а вiртуально заробляють мабуть тI , хто не злив 28.85 i не купив 26.13.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные. :) :)

так ещёж не завтра...
я вот по завету Либо покупать серебро, монетку купил, на 24 века раньше моего года рождения...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14

  Den написав:
  zzzzzz написав:Den

в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
ДА ЗЫ могу дать номер казначея если интерисует ...


А если и я попрошу номер, дадите ? В банках на депо ставки неинтересные. От слова совсем )
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:39

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.


Если в любом городе увидите такие цифры - покупайте.

Отдельно по городам цифры давать не буду, т.к. не могу всего знать


Киев к вечеру уже продавал по 26,30, а Одесса - даже ниже. Т.е. сегодня уже надо было брать, да?
Завтра Киев стартует на продаже с 26,28, если что...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:40

  Перес де Куэльяр написав:
  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Як варіант не розглядаєте продовження росту на МБ завтра з самого ранку,тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?


Я просто знаю соотношение бид-оффер на завтра, поэтому не рассматриваю :) Жду, что еще ниже пойдут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 5205520652075208
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