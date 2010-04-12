Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44
Перес де Куэльяр написав: edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.
bugalter
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03
bugalter написав:
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде . Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.
Не знаю як iншI , але бiгать за 2-5 коп. це мабуть смiшно , окрiм працI валютникiв , та обмiнок .Коливння треба розрiзняти I прораховувти своI дii , та скiльки буде премiя за цI рухи , а вiртуально заробляють мабуть тI , хто не злив 28.85 i не купив 26.13.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07
bugalter написав: Перес де Куэльяр написав: edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.
так ещёж не завтра...
я вот по завету Либо покупать серебро, монетку купил, на 24 века раньше моего года рождения...
edvardd
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14
Den написав: zzzzzz написав: Den
в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
ДА ЗЫ могу дать номер казначея если интерисует ...
А если и я попрошу номер, дадите ? В банках на депо ставки неинтересные. От слова совсем )
serg1974
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:39
Вкладчик1234 написав: Искатель написав: Вкладчик1234 написав:
По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите
Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Если в любом городе увидите такие цифры - покупайте.
Отдельно по городам цифры давать не буду, т.к. не могу всего знать
Киев к вечеру уже продавал по 26,30, а Одесса - даже ниже. Т.е. сегодня уже надо было брать, да?
Завтра Киев стартует на продаже с 26,28, если что...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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