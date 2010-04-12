а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03
Не знаю як iншI , але бiгать за 2-5 коп. це мабуть смiшно , окрiм працI валютникiв , та обмiнок .Коливння треба розрiзняти I прораховувти своI дii , та скiльки буде премiя за цI рухи , а вiртуально заробляють мабуть тI , хто не злив 28.85 i не купив 26.13.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07
так ещёж не завтра...
я вот по завету Либо покупать серебро, монетку купил, на 24 века раньше моего года рождения...
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:39
Киев к вечеру уже продавал по 26,30, а Одесса - даже ниже. Т.е. сегодня уже надо было брать, да?
Завтра Киев стартует на продаже с 26,28, если что...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:40
Я просто знаю соотношение бид-оффер на завтра, поэтому не рассматриваю Жду, что еще ниже пойдут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:41
Re: Валютный рынок в контексте
Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.
Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.
После нескольких дней активного роста — сегодня курс опять взлетел, чем вызвал очередную волну спекулятивного ажиотажа по скупке валюты, а затем — также активно и обвалился ниже утренних котировок.
Фактически доллар сделал — как говорят дилеры банков — «свечку», дав заработать очень неплохие деньги людям с крепкими нервами.
Судите сами.
В первый час торгов гривна стремительно подешевела с утренних 26,43/26,46 гривен за доллар до 26,48/26,51 к 11 часам. Отдельные сделки по продаже спекулянты, пользуясь ажиотажем и паникой среди покупателей, проводили даже по 26,54 гривен.
Занервничал и НБУ, который был вынужден сбивать котировки в анонимном формате, продав до 10 млн долларов в пределах уровня 26,50 гривен. Это несколько поддержало нацвалюту и к 12:00 курс вначале остановился на отметке 26,485/26,51 гривен, а затем окончательно закрепился на уровне 26,48/26,50. В пределах этого коридора и завершилась активная фаза сессии.
Но дальнейшее было еще интереснее. Ближе к обеду на торги начало выходить некоторое дополнительное предложение доллара, что начало «разворачивать» рынок.
Наши источники говорят о том, что несколько крупных клиентов просчитались со своими гривневыми поступлениями и не захотели влететь с уплатой налогов.
Обнаружив нехватку гривны ближе к полудню — они лихорадочно вышли с продажей валюты, чтобы закрыть объемы налоговых проплат.
Это привело к неожиданному росту предложения доллара на торгах. Спекулянты быстро поняли причину неожиданного «валютного дождя» и быстро сыграли «на понижение» на пустующем рынке, обвалив доллар вначале до 26,43/26,46 к 14 часам, а затем окончательно загнав его на единичных сделках до 26,39/26,43 гривен к 15:00 и до 26,36/26,40 к завершению сессии.
На нашем украинском малобъемном рынке такое возможно даже на операциях в 20-30 млн долларов, чем и активно сегодня пользовались любители поживиться на скачках курса.
Не особо проиграло и большинство экспортеров — они продали валюту в период до 12:30 часов, а основные сделки по данным ВалКли по дню прошло в пределах 26,4492-26,4920, т.е. все равно дороже, чем это было вчера.
Оплатили этот курсовой банкет сегодня просчитавшиеся с объемами налоговых платежей несколько крупных продавцов, вынужденных «задешево» продавать валюту во второй половине дня, чтобы не влететь с налогами.
Вместе со спекулянтами заработал и НБУ, продав валюту по 26,50 гривен перед дальнейшим падением котировок.
За счет периода клиентских бюджетных платежей межбанк был в среду достаточно активным — заключено 534 сделки на сумму 325,72 млн долларов
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:45
Ви мене мали на увазі?Тоді чому 123?
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:58
Да на здоровье. Ваш, кстати, тоже
Зная вашу позицию, ничего другого и не ожидал.
Кстати, Ю.Витренко - плохой пример "сынка", ему за 40, имел крупный частный фин.бизнес.
То, что в среде крупных бизнесменов все всех знают - это закономерное явление. А поскольку у нас (как и во всем мире) керманычи - это либо сами крупняки (клан Кеннеди, Берлускони, Трамп), либо их ставленники (защитники интересов, как фрау с ее поддержкой СП2), ясно, что "с улицы" на такой пост человека не возьмут.[/quote]
Він ще поганий приклад синочка,тому що наскільки знаю він з матір’ю не спілкується...Зовсім не спілкується.Моі добрі знайомі тісно з ним товаришують.Декілька разів і я був з ним в компанії.Досвідчена і розумна людина!
Додано: Сер 20 чер, 2018 23:10
Банки с 1 июля смогут купить до 100 млн.долларов в свои закрома.
Это относительно вчера введенной новой нормы НБУ о увеличинии лимита длинной позиции с 3% до 5%
Постанова вступает в силу с 1 июля.
Прошлое повышение было с 1 мая ( с 1% до 3% )
Живите своим умом!
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