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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5205520652075208

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 788
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
492
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44

  Перес де Куэльяр написав:edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные. :) :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03

  bugalter написав:а за п"ять копійок ніхто бігать не буде . Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные.

Не знаю як iншI , але бiгать за 2-5 коп. це мабуть смiшно , окрiм працI валютникiв , та обмiнок .Коливння треба розрiзняти I прораховувти своI дii , та скiльки буде премiя за цI рухи , а вiртуально заробляють мабуть тI , хто не злив 28.85 i не купив 26.13.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:edvardd
кстати я в обед давал зелёный свисток...
а за п"ять копійок ніхто бігать не буде .
Кто хочет заработать будет и за 2 коп бегать,а у некоторых все заработки виртуальные. :) :)

так ещёж не завтра...
я вот по завету Либо покупать серебро, монетку купил, на 24 века раньше моего года рождения...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14

  Den написав:
  zzzzzz написав:Den

в у.е. тоже в ОВГЗ зашли ?
ДА ЗЫ могу дать номер казначея если интерисует ...


А если и я попрошу номер, дадите ? В банках на депо ставки неинтересные. От слова совсем )
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:39

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.


Если в любом городе увидите такие цифры - покупайте.

Отдельно по городам цифры давать не буду, т.к. не могу всего знать


Киев к вечеру уже продавал по 26,30, а Одесса - даже ниже. Т.е. сегодня уже надо было брать, да?
Завтра Киев стартует на продаже с 26,28, если что...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:40

  Перес де Куэльяр написав:
  Искатель написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите


Называя цифры, надо называть город. Т.к. разница по городам - больше 10 копеек.
И очень многое будет зависеть от поведения НБУ завтра и послезавтра. Начнет ли сразу выкупать на снижении или подождет.
Як варіант не розглядаєте продовження росту на МБ завтра з самого ранку,тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?


Я просто знаю соотношение бид-оффер на завтра, поэтому не рассматриваю :) Жду, что еще ниже пойдут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:41

Re: Валютный рынок в контексте

Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.


Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.

После нескольких дней активного роста — сегодня курс опять взлетел, чем вызвал очередную волну спекулятивного ажиотажа по скупке валюты, а затем — также активно и обвалился ниже утренних котировок.

Фактически доллар сделал — как говорят дилеры банков — «свечку», дав заработать очень неплохие деньги людям с крепкими нервами.

Судите сами.

В первый час торгов гривна стремительно подешевела с утренних 26,43/26,46 гривен за доллар до 26,48/26,51 к 11 часам. Отдельные сделки по продаже спекулянты, пользуясь ажиотажем и паникой среди покупателей, проводили даже по 26,54 гривен.

Занервничал и НБУ, который был вынужден сбивать котировки в анонимном формате, продав до 10 млн долларов в пределах уровня 26,50 гривен. Это несколько поддержало нацвалюту и к 12:00 курс вначале остановился на отметке 26,485/26,51 гривен, а затем окончательно закрепился на уровне 26,48/26,50. В пределах этого коридора и завершилась активная фаза сессии.

Но дальнейшее было еще интереснее. Ближе к обеду на торги начало выходить некоторое дополнительное предложение доллара, что начало «разворачивать» рынок.

Наши источники говорят о том, что несколько крупных клиентов просчитались со своими гривневыми поступлениями и не захотели влететь с уплатой налогов.

Обнаружив нехватку гривны ближе к полудню — они лихорадочно вышли с продажей валюты, чтобы закрыть объемы налоговых проплат.

Это привело к неожиданному росту предложения доллара на торгах. Спекулянты быстро поняли причину неожиданного «валютного дождя» и быстро сыграли «на понижение» на пустующем рынке, обвалив доллар вначале до 26,43/26,46 к 14 часам, а затем окончательно загнав его на единичных сделках до 26,39/26,43 гривен к 15:00 и до 26,36/26,40 к завершению сессии.

На нашем украинском малобъемном рынке такое возможно даже на операциях в 20-30 млн долларов, чем и активно сегодня пользовались любители поживиться на скачках курса.

Не особо проиграло и большинство экспортеров — они продали валюту в период до 12:30 часов, а основные сделки по данным ВалКли по дню прошло в пределах 26,4492-26,4920, т.е. все равно дороже, чем это было вчера.

Оплатили этот курсовой банкет сегодня просчитавшиеся с объемами налоговых платежей несколько крупных продавцов, вынужденных «задешево» продавать валюту во второй половине дня, чтобы не влететь с налогами.

Вместе со спекулянтами заработал и НБУ, продав валюту по 26,50 гривен перед дальнейшим падением котировок.

За счет периода клиентских бюджетных платежей межбанк был в среду достаточно активным — заключено 534 сделки на сумму 325,72 млн долларов
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:45

  Шмуле написав:
  Yuri_61 написав:
  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


А я сегодня только о Вас и думал.
Где это Агаз, почему не пишет?

может, и за Qwerty123 скучали? :mrgreen:

Ви мене мали на увазі?Тоді чому 123?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:58

  Starikan написав:
  Грйс-мэн написав:
  Грйс-мэн написав: Реальной власти у Витренчихи никогда не было.

И какой вывод из этого можно сделать?
Что она "человек не из системы", а её сынок "всего добился сам"?

Или что?

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:А кто входит в "систему"?

Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".
Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию
P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили
  Starikan написав:Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
Слив защитан

Да на здоровье. Ваш, кстати, тоже :mrgreen:
Зная вашу позицию, ничего другого и не ожидал.

Кстати, Ю.Витренко - плохой пример "сынка", ему за 40, имел крупный частный фин.бизнес.
То, что в среде крупных бизнесменов все всех знают - это закономерное явление. А поскольку у нас (как и во всем мире) керманычи - это либо сами крупняки (клан Кеннеди, Берлускони, Трамп), либо их ставленники (защитники интересов, как фрау с ее поддержкой СП2), ясно, что "с улицы" на такой пост человека не возьмут.[/quote]
Він ще поганий приклад синочка,тому що наскільки знаю він з матір’ю не спілкується...Зовсім не спілкується.Моі добрі знайомі тісно з ним товаришують.Декілька разів і я був з ним в компанії.Досвідчена і розумна людина!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 23:10

Банки с 1 июля смогут купить до 100 млн.долларов в свои закрома.

Это относительно вчера введенной новой нормы НБУ о увеличинии лимита длинной позиции с 3% до 5%
Постанова вступает в силу с 1 июля.
Прошлое повышение было с 1 мая ( с 1% до 3% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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