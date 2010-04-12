Додано: Сер 20 чер, 2018 22:41

Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.





Ситуация с курсом доллара опять становится главным источником доходов для спекулянтов и продолжает удивлять участников украинского межбанка.



После нескольких дней активного роста — сегодня курс опять взлетел, чем вызвал очередную волну спекулятивного ажиотажа по скупке валюты, а затем — также активно и обвалился ниже утренних котировок.



Фактически доллар сделал — как говорят дилеры банков — «свечку», дав заработать очень неплохие деньги людям с крепкими нервами.



Судите сами.



В первый час торгов гривна стремительно подешевела с утренних 26,43/26,46 гривен за доллар до 26,48/26,51 к 11 часам. Отдельные сделки по продаже спекулянты, пользуясь ажиотажем и паникой среди покупателей, проводили даже по 26,54 гривен.



Занервничал и НБУ, который был вынужден сбивать котировки в анонимном формате, продав до 10 млн долларов в пределах уровня 26,50 гривен. Это несколько поддержало нацвалюту и к 12:00 курс вначале остановился на отметке 26,485/26,51 гривен, а затем окончательно закрепился на уровне 26,48/26,50. В пределах этого коридора и завершилась активная фаза сессии.



Но дальнейшее было еще интереснее. Ближе к обеду на торги начало выходить некоторое дополнительное предложение доллара, что начало «разворачивать» рынок.



Наши источники говорят о том, что несколько крупных клиентов просчитались со своими гривневыми поступлениями и не захотели влететь с уплатой налогов.



Обнаружив нехватку гривны ближе к полудню — они лихорадочно вышли с продажей валюты, чтобы закрыть объемы налоговых проплат.



Это привело к неожиданному росту предложения доллара на торгах. Спекулянты быстро поняли причину неожиданного «валютного дождя» и быстро сыграли «на понижение» на пустующем рынке, обвалив доллар вначале до 26,43/26,46 к 14 часам, а затем окончательно загнав его на единичных сделках до 26,39/26,43 гривен к 15:00 и до 26,36/26,40 к завершению сессии.



На нашем украинском малобъемном рынке такое возможно даже на операциях в 20-30 млн долларов, чем и активно сегодня пользовались любители поживиться на скачках курса.



Не особо проиграло и большинство экспортеров — они продали валюту в период до 12:30 часов, а основные сделки по данным ВалКли по дню прошло в пределах 26,4492-26,4920, т.е. все равно дороже, чем это было вчера.



Оплатили этот курсовой банкет сегодня просчитавшиеся с объемами налоговых платежей несколько крупных продавцов, вынужденных «задешево» продавать валюту во второй половине дня, чтобы не влететь с налогами.



Вместе со спекулянтами заработал и НБУ, продав валюту по 26,50 гривен перед дальнейшим падением котировок.



За счет периода клиентских бюджетных платежей межбанк был в среду достаточно активным — заключено 534 сделки на сумму 325,72 млн долларов