Минулого тижня видання BuzzFeed News з посиланням на два джерела в дипломатичних колах повідомило: президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Групи семи", що Крим є російським, так як всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи. За даними видання, заяву Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді минулої п'ятниці. Розгромна замовна стаття в пресі інформація поки не отримала офіційного підтвердження. https://www.facenews.ua/columns/2018/321641/
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
чик написав:у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
поставил + но - про вину Кравчука - не согласен по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню Но! Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма Увы, не хватило характера
Характера? Не смешите? Это воры и даже агенты соседней страны, их характер ставил им совсем другую задачу - ограбить нас до нитки и всучить нам пустые бумажки ваучеры вместо доли каждого в том, что он строил при совке, и пустые сберкнижки вместо отложенных вкладов, с чем они и справились. Как и с запуском гнойника в Крым (а то начнут стрелять и будет хоха). И сейчас их последователи, которых мы не можем оторвать от корыта, продолжают ту же политику. Других при власти у нас еще не было, их даже к выборам никто не допустит!
Абсолютно згоден...Це колись називалося номенклатура!Тому так і живемо.Я в загальному плані - інфраструктура і тому подібне.Ну і людське життя для них не вартувало і ломаного гроша.Тому і така демографічна ситуація!
Тризуб написав:А коли це мене записали у злісного ворога, що все моє стирають? Відповідь будівельнику, це якраз контекст гілки! Сьогодні ж вихідний, чого пости труть? Бачать в моєму дописі заклики до перевороту?)) Чого дурний- бо бідний Чого бідний-бо дурний... Цій приказці сотні років ,і сотні років бідні/дурні шукають причину своїх проблем в комусь... Але сьогоднішня Україна - це країна неймовірних можливостей ( чимось нагадує США в період становлення), адже в якій країні за одне покоління можна прорватись (сильно не напружуючись) у 0,02-0,2% найбагатших Для тих в кого є клепка і аналітичні здібності - спробуйте проаналізувати останні данні НБУ Кількість__розмір вкладу___середній в групі 89770_____від 500 000________1 802 000 268500____200 000-500 000______279 000 476000____100 000-200 000______145 000 23400000__10 - 100 000_________4 000 16000000_____до 10 грн____________2 грн Здавалось би дике розшарування... А насправді? Вставте в цю табличку данні про те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн) І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління
То що кому заважає? Може варто переставати лити крокодилячі сльози по тому що від народження не потрапив у 1% найбагатших і засучивши рукава на протязі одного покоління переводити свою сімю в 1% найбагатших?
******** За рік відкласти 10 000 доларів? Серйозно? Знову приведете приклад таксиста? Чи може звичайний роботяга у Вас на будові, може відкласти якихось нікчемних 10 000 доларів за рік?
[/quote]Деколи треба хоч на хвильку мозок вмикати 1 Якщо відкладете на протязі року - маєте шанс потрапити за рік у 0,5 млн найбагатших 2 Якщо відкладете по 10 000 на протязі 10 років - маєте шанс потрапити у 0,09 млн найбагатших... 3 Перестаньте свої фантазії до моїх слів приплітати Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів[/quote] В стані,но воно їм просто не потрібно...Ніхто із них навіть думати над цим не буде.Вони якщо і збирають то на більш земні втіхи - весілля,навчання дітей,похорони,лікування.Та й цифра в 90 тисяч у кого є 100 штук явно дуже занижена...Один Київ з Одесою я думаю дадуть цю цифру.Та й держслужбовців з силовиками починаючи з середньої ланки десь близько цієї цифри.