hxbbgaf написав:

ЧИА написав: чик написав: у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось... у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...

поставил +

но - про вину Кравчука - не согласен

по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню

Но!

Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма

Увы, не хватило характера поставил +но - про вину Кравчука - не согласенпо поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помнюНо!Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не КучмаУвы, не хватило характера

Характера? Не смешите? Это воры и даже агенты соседней страны, их характер ставил им совсем другую задачу - ограбить нас до нитки и всучить нам пустые бумажки ваучеры вместо доли каждого в том, что он строил при совке, и пустые сберкнижки вместо отложенных вкладов, с чем они и справились. Как и с запуском гнойника в Крым (а то начнут стрелять и будет хоха). И сейчас их последователи, которых мы не можем оторвать от корыта, продолжают ту же политику. Других при власти у нас еще не было, их даже к выборам никто не допустит!