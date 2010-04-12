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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5207520852095210>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:43

Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/20/637994/
Это не какой-то хрен с бугра, это глава НБУ заявил... "до конца 2020 года". Вот так.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:58

Re: Валютный рынок в контексте

Как это возможно пылесосить по обменкам бакс а потом его на межбанк выбрасывать. Ведь в обменках не дают квитанцию о вальтном обмене, только в банках.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:03

  hxbbgaf написав:
  ЧИА написав:
  чик написав:у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...

поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера

Характера? Не смешите? Это воры и даже агенты соседней страны, их характер ставил им совсем другую задачу - ограбить нас до нитки и всучить нам пустые бумажки ваучеры вместо доли каждого в том, что он строил при совке, и пустые сберкнижки вместо отложенных вкладов, с чем они и справились. Как и с запуском гнойника в Крым (а то начнут стрелять и будет хоха). И сейчас их последователи, которых мы не можем оторвать от корыта, продолжают ту же политику. Других при власти у нас еще не было, их даже к выборам никто не допустит!

Абсолютно згоден...Це колись називалося номенклатура!Тому так і живемо.Я в загальному плані - інфраструктура і тому подібне.Ну і людське життя для них не вартувало і ломаного гроша.Тому і така демографічна ситуація!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:10

  budivelnik написав:
  Тризуб написав:А коли це мене записали у злісного ворога, що все моє стирають?
Відповідь будівельнику, це якраз контекст гілки!
Сьогодні ж вихідний, чого пости труть? Бачать в моєму дописі заклики до перевороту?))
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний-бо дурний...
Цій приказці сотні років ,і сотні років бідні/дурні шукають причину своїх проблем в комусь...
Але сьогоднішня Україна - це країна неймовірних можливостей ( чимось нагадує США в період становлення), адже в якій країні за одне покоління можна прорватись (сильно не напружуючись) у 0,02-0,2% найбагатших
Для тих в кого є клепка і аналітичні здібності - спробуйте проаналізувати останні данні НБУ
Кількість__розмір вкладу___середній в групі
89770_____від 500 000________1 802 000
268500____200 000-500 000______279 000
476000____100 000-200 000______145 000
23400000__10 - 100 000_________4 000
16000000_____до 10 грн____________2 грн
Здавалось би дике розшарування... А насправді?
Вставте в цю табличку данні про те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн)
І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління

То що кому заважає? Може варто переставати лити крокодилячі сльози по тому що від народження не потрапив у 1% найбагатших і засучивши рукава на протязі одного покоління переводити свою сімю в 1% найбагатших?

********
За рік відкласти 10 000 доларів?
Серйозно?
Знову приведете приклад таксиста?
Чи може звичайний роботяга у Вас на будові, може відкласти якихось нікчемних 10 000 доларів за рік?
[/quote]Деколи треба хоч на хвильку мозок вмикати
1 Якщо відкладете на протязі року - маєте шанс потрапити за рік у 0,5 млн найбагатших
2 Якщо відкладете по 10 000 на протязі 10 років - маєте шанс потрапити у 0,09 млн найбагатших...
3 Перестаньте свої фантазії до моїх слів приплітати
Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів[/quote]
В стані,но воно їм просто не потрібно...Ніхто із них навіть думати над цим не буде.Вони якщо і збирають то на більш земні втіхи - весілля,навчання дітей,похорони,лікування.Та й цифра в 90 тисяч у кого є 100 штук явно дуже занижена...Один Київ з Одесою я думаю дадуть цю цифру.Та й держслужбовців з силовиками починаючи з середньої ланки десь близько цієї цифри.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:47

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:Ведь в обменках не дают квитанцию о вальтном обмене, только в банках.

Деякі обмінки дають квитанцію.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:56

  Искатель написав:Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/20/637994/
Это не какой-то хрен с бугра, это глава НБУ заявил... "до конца 2020 года". Вот так.

То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта. :mrgreen:

Глава НБУ сказал это своими словами, чтобы было понятно и не специалистам: "Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти период пиковых платежей по госдолгу до конца 2020 года без внешнего финансирования".

Но в приведенной ссылке по моему есть более интересная мысль. МВФ раздражен завышенными ценами на газ для населения и высокими бонусами, которые регулярно получает руководство "Нефтегаза". Со слов Смолия, МВФ "требует от Украины пересмотра цены на газ". Хотя это явное вмешательство во внутренние дела Украины но в данном контексте МВФ явно с народом Украины.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:04

  Искатель написав:Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

Ще рано про це казати.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:06

Запорожье повы 26,22-26,35
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:17

  tea написав:
  Искатель написав:Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

Ще рано про це казати.


Где-то читал, что к сентябрю попытаются принять закон о начале работы антикоррупционного суда. Оказывается тот закон, за который бились в Раде две недели, не могут ввести в действие без другого закона, где по всей видимости должен быть один пункт - вводим в действие основной закон об АКС, иначе не заработает.
Может шутят так журналисты, хотя я уже ни чему не удивляюсь.
Надо, чтобы нашим депутатам позвонили - через 6 часов /C/ , чтобы приняли, иначе всё как-то непросто двигается.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:39

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.
Полгностью согласен+ краем глаза прочитал,что с сентября стартует приватизация,а значит будет заводиться никчемность+овгз,заробитчане,экспортёры-всё это положительно будет влиять на курс! Вообщем реально можно обойтись без подачек мвф и дальше пылесосить подешёвке непотриб,периодически подстригая пугливых аленей!
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