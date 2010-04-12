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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:22
Captain Obvious написав: Вкладчик1234 написав:
По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите
Твит бесплатно запомнен.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:23
Я бы скорее на это внимание обратил
19.06.2018. Для выделения очередного транша кредита Украине Международный валютный фонд ожидает правок в закон об Антикоррупционом суде и соответствующих действий по ценам на газ и бюджету. Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
По ее словам, важно в краткие сроки одобрить президентский законопроект, чтобы формально создать суд и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.
У наших наперсточников не получилось тишком протащить нормы об апелляциях. МВФ эти махинации спалил и требует вернуть все в то состояние какое он изначально требовал.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:23
Лучше "расскажи за всю Одессу". Что в Жемчужине на 7 км? Спасибо.
Captain Obvious написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-2
К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.
US
Вот это "неожиданность", про бюджетный период все вспомнили
"Зима неожиданно в декабре подкралась" (с) lol:
А как тут на форуме загоняли некоторые, как загоняли, что, мол, и живые будут завидовать мертвых, и брать па27.5
US
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:24
дядя Caша написав:
Лучше "расскажи за всю Одессу". Что в Жемчужине на 7 км? Спасибо.
Captain Obvious написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-2
К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.
US
Вот это "неожиданность", про бюджетный период все вспомнили
"Зима неожиданно в декабре подкралась" (с) lol:
А как тут на форуме загоняли некоторые, как загоняли, что, мол, и живые будут завидовать мертвых, и брать па27.5
US
Еще не приняли и не осознали новую реальность, и пытаются сбросить "никому не нужный" по вчерашним ценам.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:25
buratinyo написав:
То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.
А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:26
freeze написав: tea написав: Искатель написав:
Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:
Ще рано про це казати.
Где-то читал, что к сентябрю попытаются принять закон о начале работы антикоррупционного суда. Оказывается тот закон, за который бились в Раде две недели, не могут ввести в действие без другого закона
, где по всей видимости должен быть один пункт - вводим в действие основной закон об АКС, иначе не заработает.
Может шутят так журналисты, хотя я уже ни чему не удивляюсь.
Журналісти не жартують - так і є.
Більш того - цей другий закон президент вже вніс в ВР а на початку тижня за нього тричі голосували,але жодного разу не набрали 226.
Поки що нам треба на літній сесії прийняти ту поправку,на якій наголошує МВФ.Тоді ми восени отримаємо транш.
А якщо голосування цієї поправки перенести на осінню сесію,то буде гірше.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:27
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:30
Shram написав: buratinyo написав:
То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.
А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.
В нас позитивний баланс за рахунок валюти від заробітчан,тому вже більше року обходимось без кредитів від МВФ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:31
Zochan написав:
Yuri_61 написав:Ведь в обменках не дают квитанцию о вальтном обмене, только в банках.
Деякі обмінки дають квитанцію.
все легальные обменки дают
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:37
Привет из Днепра-3
Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.
Дата: 21 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,25/26,33 UAH/USD
€ 30,60/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.
Дата: 21 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20-23/26,27-30 UAH/USD
EUR 30,45/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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