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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52095210521152125213>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:22

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:По 26.20-26.30 можно откупать, если найдёте.
Ниже - не ждите

Твит бесплатно запомнен.


:mrgreen:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:23

  Искатель написав:Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/20/637994/
Это не какой-то хрен с бугра, это глава НБУ заявил... "до конца 2020 года". Вот так.


Я бы скорее на это внимание обратил

19.06.2018. Для выделения очередного транша кредита Украине Международный валютный фонд ожидает правок в закон об Антикоррупционом суде и соответствующих действий по ценам на газ и бюджету. Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, важно в краткие сроки одобрить президентский законопроект, чтобы формально создать суд и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.


У наших наперсточников не получилось тишком протащить нормы об апелляциях. МВФ эти махинации спалил и требует вернуть все в то состояние какое он изначально требовал.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:23

  Captain Obvious написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.

US


Вот это "неожиданность", про бюджетный период все вспомнили :roll:
"Зима неожиданно в декабре подкралась" (с) lol:

А как тут на форуме загоняли некоторые, как загоняли, что, мол, и живые будут завидовать мертвых, и брать па27.5


Лучше "расскажи за всю Одессу". Что в Жемчужине на 7 км? Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:24

  дядя Caша написав:
  Captain Obvious написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.

US


Вот это "неожиданность", про бюджетный период все вспомнили :roll:
"Зима неожиданно в декабре подкралась" (с) lol:

А как тут на форуме загоняли некоторые, как загоняли, что, мол, и живые будут завидовать мертвых, и брать па27.5


Лучше "расскажи за всю Одессу". Что в Жемчужине на 7 км? Спасибо.

US


Еще не приняли и не осознали новую реальность, и пытаются сбросить "никому не нужный" по вчерашним ценам.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:25

  buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта. :mrgreen:


А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:26

  freeze написав:
  tea написав:
  Искатель написав:Ну что, кто тут губу раскатывал на следующий транш от МВФ?
Выдыхайте, денег нет и не будет:

Ще рано про це казати.


Где-то читал, что к сентябрю попытаются принять закон о начале работы антикоррупционного суда. Оказывается тот закон, за который бились в Раде две недели, не могут ввести в действие без другого закона, где по всей видимости должен быть один пункт - вводим в действие основной закон об АКС, иначе не заработает.
Может шутят так журналисты, хотя я уже ни чему не удивляюсь.

Журналісти не жартують - так і є.
Більш того - цей другий закон президент вже вніс в ВР а на початку тижня за нього тричі голосували,але жодного разу не набрали 226.
Поки що нам треба на літній сесії прийняти ту поправку,на якій наголошує МВФ.Тоді ми восени отримаємо транш.
А якщо голосування цієї поправки перенести на осінню сесію,то буде гірше.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:27

Сегодня ночью мыши проникли в главное хранилище НБУ и съели всю партию свеже-напечатанной гривны. В результате на рынке возник серьезный дефицит гривны и она начала стремительно укрепляться. Поэтому все, кто сбросил валюту по курсу 26,35, еще смогут удачно откупиться :lol: :lol: :lol:
Зображення
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:30

  Shram написав:
  buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта. :mrgreen:


А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.

В нас позитивний баланс за рахунок валюти від заробітчан,тому вже більше року обходимось без кредитів від МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:31

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:Ведь в обменках не дают квитанцию о вальтном обмене, только в банках.

Деякі обмінки дають квитанцію.


все легальные обменки дают
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:37

Привет из Днепра-3

Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.

Дата: 21 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,33 UAH/USD
€ 30,60/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.

Дата: 21 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 26,20-23/26,27-30 UAH/USD
EUR 30,45/30,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
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