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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5210521152125213>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:38

Obval_Defoltovich
Теперь ждем перепечатки Вашего сообщения в новостях :lol:
Вот так и рождается паника :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:41

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса опт
Появляются множественные продажи по .23
Не выдержали души поэтов и свободных художников, в поисках десятки на пивко и девок :roll:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49

  Captain Obvious написав:Одесса опт
Появляются множественные продажи по .23
Не выдержали души поэтов и свободных художников, в поисках десятки на пивко и девок :roll:

теперь ожидаем появления вещуна с фиолетовой авой. что-то да напишет, когда руки дрожать перестали :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:51

  Вкладчик1234 написав:
  Перес де Куэльяр написав:тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?

Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного


Бгг :mrgreen:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:52

Привет из Днепра-4

Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:04

  tea написав:
  Shram написав:
  buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта. :mrgreen:


А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.

В нас позитивний баланс за рахунок валюти від заробітчан,тому вже більше року обходимось без кредитів від МВФ.


Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.

Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:11

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:14

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Перес де Куэльяр написав:тоді що казати тим, хто мріє відкупитись?

Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного


Бгг :mrgreen:

Смейтесь-смейтесь. Поезд Вас ждать не будет :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:15

  Obval_Defoltovich написав:Сегодня ночью мыши проникли в главное хранилище НБУ и съели всю партию свеже-напечатанной гривны. В результате на рынке возник серьезный дефицит гривны и она начала стремительно укрепляться. Поэтому все, кто сбросил валюту по курсу 26,35, еще смогут удачно откупиться :lol: :lol: :lol:
Зображення

вообще то это банкомат и сожраны банкноты номиналом 500 и 2000 рупий
а свисток то работает...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2018/06/20/34032195/
обьяснение вчерашнего разворота

знатная вчера свечка №1 была (это звоночек")

успеть до откупится до свечи №2
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 чер, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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