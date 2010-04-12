Додано: Чет 21 чер, 2018 09:52

Привет из Днепра-4



Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.



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