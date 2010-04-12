Obval_Defoltovich
Теперь ждем перепечатки Вашего сообщения в новостях
Вот так и рождается паника
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:38
Obval_Defoltovich
Теперь ждем перепечатки Вашего сообщения в новостях
Вот так и рождается паника
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:41
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса опт
Появляются множественные продажи по .23
Не выдержали души поэтов и свободных художников, в поисках десятки на пивко и девок
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
теперь ожидаем появления вещуна с фиолетовой авой. что-то да напишет, когда руки дрожать перестали
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:51
Бгг
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:52
Привет из Днепра-4
Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.
US
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:04
Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.
Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:11
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.
US
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:14
Смейтесь-смейтесь. Поезд Вас ждать не будет
Всё IMHO
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:15
вообще то это банкомат и сожраны банкноты номиналом 500 и 2000 рупий
а свисток то работает...
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
обьяснение вчерашнего разворота
знатная вчера свечка №1 была (это звоночек")
успеть до откупится до свечи №2
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 чер, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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