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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52115212521352145215>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:31

Привет из Днепра-6

Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.

Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:32

Вкладчик1234 Против гривны работает существенный излишек ликвидности в банковской системе, что дает ресурс для спекулятивных операций. На утро четверга коррсчета банков упали почти на 2 млрд гривен, но все равно еще превышают уровень в 53,88 млрд грн. Кроме этого, скоро начинаются выплаты основных сумм возмещений НДС по месяцу, что также создает определенный задел для ожидания роста котировок в эти дни на межбанке.

Если сегодня доллар опять начнет идти вверх — Нацбанку придется опять продавать доллар на торгах, но скорее всего регулятор предпочтет постараться не тратить ЗВР м просто понаблюдать со стороны за происходящим. При наличии излишка - он тут же выйдет в «тихом» формате через Matching с выкупом доллара. Потери ЗВР этой недели ему надо быстро возмещать, так как этот показатель резервов один из ключевых маркеров в наших переговорах с МВФ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:38

А тем временем опт 26.22
Впрочем:
1. Снижаемся всегда медленнее чем растем.
2. Еще не вечер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:40

  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного


Смейтесь-смейтесь. Поезд Вас ждать не будет :)


Данный твит бесплатно запомнен.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

Дніпро 25/30 .Ось міркую, коли відкупляти,бо мабуть багато хто чекає "Дно".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:48

Самая большая стрижка происходит у туроператор! Курсы у них сегодня евро 31,4, доллар – 27,23!!!
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:49

  Shram написав:
  buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта. :mrgreen:


А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.

Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.

Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают.


В том же 2017 году полученный кредит от МВФ оказался лишним, что следует из того же отчета НБУ. Без него платежное сальдо, которое является единственно верным критерием для определения угроз для девальвации, стабильности или ревальвации курса гривны к иностранным валютам, все равно осталось бы положительным. А раз так, то кредит в размере 1 млрд. долларов от МВФ был просто лишней нагрузкой на всю страну.

В этом году заработки заробитчан, финансовая помощь со стороны европейских правительств на всякие рехформы имеют тенденцию к увеличению. Причина - власть начала осторожно называть вещи своими именами (не АТО, а военная операция), власть приняла навязанную игру ЕС касательно анти-коррупционного суда, власть прогнулась и отменила НДС на ввоз электромобилей (что является вредительством по отношению к экономике собственной страны, но то такэ, если вспомнить в результате чего она пришла к власти). Экспорт Украины растет, что свидетельствует о хорошем начале восстановления экономики в целом.

То, что Вы назвали внешними госкредитами, то они также участвуют в вопросе стабилизации курса гривны, их роль постепенно снижается по мере роста экономики Украины. Но они пока нужны, особенно когда они целевые и приносят результат, который можно видеть каждому. И пока что нет никаких опасений, что поток внешних кредитов снизится, что благоприятно для финансовой стабильности в Украине в ближайшие 2-3 года, если не учитывать выборы, конечно.

К примеру, сегодня с удовольствием отметил массированный ремонт дорожного полотна в Харькове. Харькову с мером повезло, конечно, но и Киев начал подтягиваться. Возможно часть денег на это было получено за счет этих кредитов. И это хорошо, так как контроль за использованием этих денег усиленный и есть надежда, что ни одна копейка не украдена.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

Так, МБ - гепнув до низу))
А на ЧР - некваплячись, ще хочуть стригти оленів))
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:22

с утра падаем понемного
вообще очень душно и жарко
медленно мы все в Одессе делаем
26.10-26.14/26.22-26.24
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:24

Привет из Днепра-7

Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.

Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.

Дата: 21 июня 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,20/26,33 UAH/USD
€ – 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,414 UAH/RUB

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