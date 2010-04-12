Додано: Чет 21 чер, 2018 10:49

Shram написав: buratinyo написав: То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.

То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.



А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.



Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.



Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают. А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают.

В том же 2017 году полученный кредит от МВФ оказался лишним, что следует из того же отчета НБУ. Без него платежное сальдо, которое является единственно верным критерием для определения угроз для девальвации, стабильности или ревальвации курса гривны к иностранным валютам, все равно осталось бы положительным. А раз так, то кредит в размере 1 млрд. долларов от МВФ был просто лишней нагрузкой на всю страну.В этом году заработки заробитчан,. Причина - власть начала осторожно называть вещи своими именами (не АТО, а военная операция), власть приняла навязанную игру ЕС касательно анти-коррупционного суда, власть прогнулась и отменила НДС на ввоз электромобилей (что является вредительством по отношению к экономике собственной страны, но то такэ, если вспомнить в результате чего она пришла к власти). Экспорт Украины растет, что свидетельствует о хорошем начале восстановления экономики в целом.То, что Вы назвали внешними госкредитами, то они также участвуют в вопросе стабилизации курса гривны, их роль постепенно снижается по мере роста экономики Украины. Но они пока нужны, особенно когда они целевые и приносят результат, который можно видеть каждому. И пока что нет никаких опасений, что поток внешних кредитов снизится, что благоприятно для финансовой стабильности в Украине в ближайшие 2-3 года, если не учитывать выборы, конечно.К примеру, сегодня с удовольствием отметил массированный ремонт дорожного полотна в Харькове. Харькову с мером повезло, конечно, но и Киев начал подтягиваться. Возможно часть денег на это было получено за счет этих кредитов. И это хорошо, так как контроль за использованием этих денег усиленный и есть надежда, что ни одна копейка не украдена.