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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:31
дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US
Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.
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tea
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40
Одесса опт 26.20
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:41
Captain Obvious написав: Вкладчик1234 написав: Вкладчик1234 написав:
Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного
Смейтесь-смейтесь. Поезд Вас ждать не будет
Данный твит бесплатно запомнен.
как дела?
Кровавые мальчики по ночам не мучат?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:44
tea написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US
Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.
Согласен с Деном за вчерашний пост, но.. Все ваши выкладки,и , так называемые аналитические сообщения форумчан и, не побоюсь бана-зеленых букв- лисе под хвост.
Кто аналитически из вас сможет обьяснить работу казино и почему, именно тогда, когда я сказал курс возврос?
Предсказание на будущее-рост уже пошел, я и не предсказывал его резким, пошла пила-2 шага вперед-один назад, потом 3 шага вперед и 1 назад, а потом ...
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Trast
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:45
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дядя Caша
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:47
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 21 чер, 2018 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:48
Trast написав: tea написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US
Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.
Согласен с Деном за вчерашний пост, но.. Все ваши выкладки,и , так называемые аналитические сообщения форумчан и, не побоюсь бана-зеленых букв- лисе под хвост.
Кто аналитически из вас сможет обьяснить работу казино и почему, именно тогда, когда я сказал курс возврос?
Предсказание на будущее-рост уже пошел, я и не предсказывал его резким, пошла пила-2 шага вперед-один назад, потом 3 шага вперед и 1 назад, а потом ...
Вот это упорство.
Мало того, что сесть в лужу, так еще и подпрыгивать в ней, разбрызгивая жижу по всей округе.
Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем
.
Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:49
Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением
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Trast
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:55
Сегодня гривнедепо закончилось, часть откупил по 26,25 ....посмотрю что будет завтра
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01
Коли НБУ вийде на вiдкуп , можна визначити коридор змiщення вгору , поки це один вiдсоток вiд попереднiх низiв. Гадаю на ЧР вiдберати почнуть все що нижче 26.20.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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