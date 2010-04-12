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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5212521352145215>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:31

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US

Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса опт 26.20
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:41

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно сказать, что СВ па26 ушёл.
Будут прицепные общие вагоны па26.35, но немного


Смейтесь-смейтесь. Поезд Вас ждать не будет :)


Данный твит бесплатно запомнен.


:D как дела?
Кровавые мальчики по ночам не мучат?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:44

  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US

Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.

Согласен с Деном за вчерашний пост, но.. Все ваши выкладки,и , так называемые аналитические сообщения форумчан и, не побоюсь бана-зеленых букв- лисе под хвост.
Кто аналитически из вас сможет обьяснить работу казино и почему, именно тогда, когда я сказал курс возврос?
Предсказание на будущее-рост уже пошел, я и не предсказывал его резким, пошла пила-2 шага вперед-один назад, потом 3 шага вперед и 1 назад, а потом ...
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:45

  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US

Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.


Да...Вскрытие в прозекторской прояснит многое.... :roll:

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 чер, 2018 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:48

  Trast написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US

Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.

Согласен с Деном за вчерашний пост, но.. Все ваши выкладки,и , так называемые аналитические сообщения форумчан и, не побоюсь бана-зеленых букв- лисе под хвост.
Кто аналитически из вас сможет обьяснить работу казино и почему, именно тогда, когда я сказал курс возврос?
Предсказание на будущее-рост уже пошел, я и не предсказывал его резким, пошла пила-2 шага вперед-один назад, потом 3 шага вперед и 1 назад, а потом ...


Вот это упорство.
Мало того, что сесть в лужу, так еще и подпрыгивать в ней, разбрызгивая жижу по всей округе.

Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем.
Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:49

  дядя Caша написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
US

Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.


Да...Вскрытие в прозекторской прояснит многое.... :roll:

US

Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:55

Сегодня гривнедепо закончилось, часть откупил по 26,25 ....посмотрю что будет завтра
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:01

Коли НБУ вийде на вiдкуп , можна визначити коридор змiщення вгору , поки це один вiдсоток вiд попереднiх низiв. Гадаю на ЧР вiдберати почнуть все що нижче 26.20.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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