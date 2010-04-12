Додано: Чет 21 чер, 2018 12:31

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.



Об этом поведал заметно, с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга, намекая на реальную вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 937 млн. грн.



К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.



Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.



Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.



По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.



Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.



Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.



На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,20/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 июня по спросу и по предложению потерял по 50 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению упал на 5 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1572, опустившись до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1543 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,29/26,39 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,414 UAH/RUB, Киев опт 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро (опт) 30,45/30,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,45/30,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,14/26,22 UAH/USD, розница – 26,10/26,24 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,33 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



Своей коррекцией на торгах четверга безналичный доллар обязан нескольким ниже перечисленным факторам.



Во-первых, как мы неоднократно подчеркивали, «зеленое» ралли, стартовавшее с 13 июня, затянулось «до неприличия». Требовалась «освежающая» рынок коррекция или, если угодно, фиксация прибыли держателями доллара.



Во-вторых, «базой» для снижения долларовых цен на межбанке 21-го стало сужение гривневой ликвидности, особенно болезненно воспринимаемое рынков в бюджетный период.



В-третьих, к четвергу, как известно, достигается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Откат «зеленого» безнала был с энтузиазмом поддержан наличным рынком, цены которого сохранили свой курсовой зазор с безналичным «американцем», оставаясь заметно более низкими. Энтузиазм отката наличного доллара катализировался падением спроса со стороны коммбанков, обеспечивавших ранее переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк.



Повторим высказанное в «вечернем обзоре» от 20 июня мнение о том, что «гривнепатриотам» не стоит увлекаться эйфорией по поводу возвращения на межбанк «зеленых медведей». Думается, это временное явление. При этом не стоит забывать о пресловутой «курсовой пиле» с ее алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».



Наконец, снова напомним об общемировой тенденции изъятия с рынков денежной ликвидности в валюте стран G10 на фоне исхода инвесторов с emerging markets и завершения эпохи дешевых «системных» денег.

Все это играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка, которым 21-го бюджетный период дал короткую передышку.



US