дядя Caша написав:Привет из Днепра-7 Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора. US
Пізніше побачимо у звітах НБУ - чи викуповував НБУ сьогодні надлишки чи ні.
Да...Вскрытие в прозекторской прояснит многое....
US[/quote] Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню. Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением[/quote]
А если не забаню, обидитесь? Наличие трех семерок в Вашем IP-адресе даеет Вам право на напиток с таким слоганом.
Trast написав: Согласен с Деном за вчерашний пост, но.. Все ваши выкладки,и , так называемые аналитические сообщения форумчан и, не побоюсь бана-зеленых букв- лисе под хвост. Кто аналитически из вас сможет обьяснить работу казино и почему, именно тогда, когда я сказал курс возврос? Предсказание на будущее-рост уже пошел, я и не предсказывал его резким, пошла пила-2 шага вперед-один назад, потом 3 шага вперед и 1 назад, а потом ...
Вот это упорство. Мало того, что сесть в лужу, так еще и подпрыгивать в ней, разбрызгивая жижу по всей округе.
Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем. Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.
Я не вижу смысла комментировать подстрекательство-сами все увидите! П.С. Я не говорил, что мы увидим с 26 за месяц 30, хотя я этого не исключаю, ибо, кто слился по 28 с копейками получат минус по окончанию гривнедепо-мой прогноз был о том, что поезд тронется и поедет с 20-х чисел июня и он поехал, а с какой скоростью никому не ведомо, но то, что он не вернется на предыдущую платформу понятно даже проводникам! Ничего личного, просто прогноз,и виски с 1990 по 1995 года с американской этикеткой на эмблеме!
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.
Об этом поведал заметно, с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга, намекая на реальную вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 937 млн. грн.
К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант. На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.
Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.
Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.
Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 июня с уровней: доллар – 26,15/26,40 UAH/USD, евро – 30,20/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 20 июня по спросу и по предложению потерял по 50 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению упал на 5 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1572, опустившись до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1543 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,22/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 30,55/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июня спрос и офера потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 июня в оптовом сегменте рынка нечастые сделки прошли в балансе спроса и предложения.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Своей коррекцией на торгах четверга безналичный доллар обязан нескольким ниже перечисленным факторам.
Во-первых, как мы неоднократно подчеркивали, «зеленое» ралли, стартовавшее с 13 июня, затянулось «до неприличия». Требовалась «освежающая» рынок коррекция или, если угодно, фиксация прибыли держателями доллара.
Во-вторых, «базой» для снижения долларовых цен на межбанке 21-го стало сужение гривневой ликвидности, особенно болезненно воспринимаемое рынков в бюджетный период.
В-третьих, к четвергу, как известно, достигается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
Откат «зеленого» безнала был с энтузиазмом поддержан наличным рынком, цены которого сохранили свой курсовой зазор с безналичным «американцем», оставаясь заметно более низкими. Энтузиазм отката наличного доллара катализировался падением спроса со стороны коммбанков, обеспечивавших ранее переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк.
Повторим высказанное в «вечернем обзоре» от 20 июня мнение о том, что «гривнепатриотам» не стоит увлекаться эйфорией по поводу возвращения на межбанк «зеленых медведей». Думается, это временное явление. При этом не стоит забывать о пресловутой «курсовой пиле» с ее алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».
Наконец, снова напомним об общемировой тенденции изъятия с рынков денежной ликвидности в валюте стран G10 на фоне исхода инвесторов с emerging markets и завершения эпохи дешевых «системных» денег. Все это играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка, которым 21-го бюджетный период дал короткую передышку.
buratinyo написав:То, что транши МВФ нам уже не нужны и даже вредны по причине того, что 2 года подряд мы имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ платежный баланс, конечно же понять сложно участникам ФИНАНСОВОГО сайта.
А ещё некоторым тяжело понять, что положительный платежный баланс у нас только из-за получения кредитов от МВФ и прочих западных контор.
Отними из положительного платежного баланса за 2017 год сумму внешних гос.кредитов полученных в этом же году и получишь отрицательное значение.
Вот так, без внешнего заимствования никакие переводы от заробитчан не спасают.
В том же 2017 году полученный кредит от МВФ оказался лишним, что следует из того же отчета НБУ. Без него платежное сальдо, которое является единственно верным критерием для определения угроз для девальвации, стабильности или ревальвации курса гривны к иностранным валютам, все равно осталось бы положительным. А раз так, то кредит в размере 1 млрд. долларов от МВФ был просто лишней нагрузкой на всю страну.
Ага, и потому у нас власть пятую точку рвет себе и населению чтобы вымолить от МВФ очередной "лишний миллиард". Нет никакого "лишнего лярда". Не будь этих "лишних" не видать было бы Украине и остального внешнего кредитования. Ни от ЕС, ни от ЕБР, ни от США. О чем неоднократно заявляют все украинские чиновники связанные с финансами.
buratinyo написав:То, что Вы назвали внешними госкредитами, то они также участвуют в вопросе стабилизации курса гривны, их роль постепенно снижается по мере роста экономики Украины. Но они пока нужны, особенно когда они целевые и приносят результат, который можно видеть каждому. И пока что нет никаких опасений, что поток внешних кредитов снизится, что благоприятно для финансовой стабильности в Украине в ближайшие 2-3 года, если не учитывать выборы, конечно.
Весь положительный платежный баланс положительным является только за счет внешнего заимствования.
Это как платежный баланс алкоголика, который зарабатывает 100 гривен, занимает ещё 100, всё пропивает и снова идет занимать. Пока ему сосед дает бабки в долг - его платежный баланс будет положительным. А вот как у соседа кончится терпение и он попросит вернуть долги, тут вся сказка про положительный платежный баланс и кончится. Что мы скорее всего и увидим в 2018 у Украины (если кредит от МВФ и связанные с ним остальные кредиты так и не получим)
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
buratinyo написав:Теперь рассмотрим затраты по приобретению ОВДП на первичном рынке (непосредственно в НБУ), так как именно там доходность по ОВДП будет максимальной возможной из-за отсутствия посредников, которые обязательно будут при покупке этих же ОВДП, но уже на биржах у банков. 1. Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении - до 1000 грн. 2. Зачисление приобретенных ОВДП на этот счет в депозитарном учреждении - до 5000 грн. 3. Брокеры берут комиссию - 0,01-0,1% от общей суммы приобретения ОВДП. В государственных банках брокеры берут 0,01%, а в других банках 0,1%. 4. Открытие счета в расчетном центре бывает необходимо, если депозитарное учреждение и банк, приобретающий для вас ОВДП, разные - 300 грн. 5. Перечисление банком приобретенных для вас ОВДП на Ваш счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении - 0,01 грн за одну ОВДП или 0,00001% от общей суммы приобретения ОВДП.
Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.
Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.
Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение: Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,985 - Х * 0,0001001 - 6300; преобразовываем и получаем: Х * 0,03748 - 6300 = 0; получаем: Х = 168 090,10 грн Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму.
з власного досвіду придбання ОВДП (не рекламую і не агітую ) - купував двічі у травні і в червні, купував через сертифікованого торговця з укладенням договору на брокерське обслуговування.
витрати при першому придбанні: - 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі; - 15 грн. за зарахування коштів; - 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив ОВДП на УБ); - 10 грн. комісія зберігача.
витрати при другому придбанні: - 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі; - 15 грн. за зарахування коштів; - 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив торговець на ПФТС); - 10 грн. комісія зберігача; - 50 грн. - за заявку.
Дохідність за ціною продажу при обидвох придбаннях склала 16,65%. Витрати при погашенні 200 грн. + 15 грн.