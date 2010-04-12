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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

ТРАНШ БУДЕ!!!

6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон
21 июня 2018, 13:38

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№8497).
https://www.obozrevatel.com/politics/so ... gn=webpush
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:20

  Tekken написав:ТРАНШ БУДЕ!!!

6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон
21 июня 2018, 13:38

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№8497).
https://www.obozrevatel.com/politics/so ... gn=webpush



АЛЛИЛУЙЯ!!! Пришествие Святого Транша не за горами!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:28

Хорошо торги стартовали!
На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день.
Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот.
На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:43

  Tekken написав:ТРАНШ БУДЕ!!!

6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон
21 июня 2018, 13:38

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№8497).
https://www.obozrevatel.com/politics/so ... gn=webpush


наскільки швидко Верховна Рада внесе поправки у закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію?
Таким чином, США висловили надію на те, ці кроки допоможуть «звести нанівець корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її добробуту і демократичного розвитку».
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:44

  Сибарит написав:Хорошо торги стартовали!
На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день.
Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот.
На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".

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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:51

  Captain Obvious написав:
  Сибарит написав:Хорошо торги стартовали!
На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день.
Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот.
На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".

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здравый смысл должен присутствовать всегда
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:56

  Captain Obvious написав:Запомнить этот твит?

Ви б своI згадали спочатку. Якась цуцикова радiсть прослiдкову€тья.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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