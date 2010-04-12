Хорошо торги стартовали! На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день. Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот. На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".
наскільки швидко Верховна Рада внесе поправки у закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію? Таким чином, США висловили надію на те, ці кроки допоможуть «звести нанівець корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її добробуту і демократичного розвитку».
Сибарит написав:Хорошо торги стартовали! На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день. Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот. На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".
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Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Сибарит написав:Хорошо торги стартовали! На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день. Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот. На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".