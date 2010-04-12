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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52155216521752185219>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:22

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Сегодня гривнедепо закончилось, часть откупил по 26,25 ....посмотрю что будет завтра


не надо тарапица....не уверен, что по 26,10, но 26,15 откупите точно в течении 2-х недель

Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23

  Captain Obvious написав:
  Сибарит написав:Хорошо торги стартовали!
На 13-30 обороты уже были больше, чем вчера за весь день.
Есть вариант, что нынешний откат вызван исключительно психологическими причинами. Вчера под конец дня появились признаки разворота, поэтому сегодня ломанулись продавать все, кто придерживал валюту до пика. Если это так, отложенное предложение быстро закончится, и можем скоро увидеть следующий разворот.
На всякий случай уточню, что речь идет о естественных колебаниях рынка, а не о "ракете".

Запомнить этот твит? 8)

Что не так? Вполне логично смотрится. Или ракета таки должна быть?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:26

  Proofy написав:
  Trast написав:[quote="4391665:Перес

Был бы я на из месте, сейчас бы сделал интересное для всех-летом курс 30+, а что мешает это сделать-самое интересное, что так и будет, набоюдайте за тем, когда уйдут спекулянты на 50%.

Самое интересное, что будь реально на том месте, поняли бы, что законы экономики никто не отменял. А 30+ для вытруски 60лярдов с пересичного - это из разряда баек.

Вы, главное, не перелогинивайтесь-ждем!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:27

  Trast написав:Мо1 прогноз -краснвй свисток! Сценарий лета 2008 года почти!


О чём речь вообще?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 чер, 2018 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:28

Гагарiн 5тачок накинув прийма 22/ було 17/

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:34

  Перес де Куэльяр написав:Гагарiн 5тачок накинув прийма 22/ було 17/

*Відправлено з Чату

Сегодня барабашка была забита ..естественно во второй половине пошел откуп ..считали 26,40 ..26,27 для них за счастье..
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра п"ятниця ,багато хто буде перестраховуватись на вихідні ,МБ може зупинитись від падіння ,але й може розвернутись на ріст .Головне зараз не 10коп. піймати ,а не пршляпити коли піде різко вгору на ЧР .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

на развалах инета наткнулся на текст:
«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»

Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46

  Перес де Куэльяр написав:Завтра п"ятниця ,багато хто буде перестраховуватись на вихідні ,МБ може зупинитись від падіння ,але й може розвернутись на ріст .Головне зараз не 10коп. піймати ,а не пршляпити коли піде різко вгору на ЧР .

Не знаю . А как Вам такая версия - нынешний подскок организован при участии НБУ , чтобы высадить пугливых ..а дальше как в анекдоте - Неспешно спустимся и сделаем все стадо )) ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

Вгорі і внизу екрану - тільки червоні стрілочки ВНИЗ!
Красоооооотаааааа!
Сповзаємо

Тільки, тут ще пана Лібо не вистачає, щоб час-від-часу помахував шаблюкою))
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