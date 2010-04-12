Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:22
Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23
Что не так? Вполне логично смотрится. Или ракета таки должна быть?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:26
Вы, главное, не перелогинивайтесь-ждем!
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:27
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 чер, 2018 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:28
Гагарiн 5тачок накинув прийма 22/ було 17/
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:34
Сегодня барабашка была забита ..естественно во второй половине пошел откуп ..считали 26,40 ..26,27 для них за счастье..
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:41
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра п"ятниця ,багато хто буде перестраховуватись на вихідні ,МБ може зупинитись від падіння ,але й може розвернутись на ріст .Головне зараз не 10коп. піймати ,а не пршляпити коли піде різко вгору на ЧР .
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:42
Re: Валютный рынок в контексте
на развалах инета наткнулся на текст:
«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»
Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46
Не знаю . А как Вам такая версия - нынешний подскок организован при участии НБУ , чтобы высадить пугливых ..а дальше как в анекдоте - Неспешно спустимся и сделаем все стадо )) ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:47
Re: Валютный рынок в контексте
Вгорі і внизу екрану - тільки червоні стрілочки ВНИЗ!
Красоооооотаааааа!
Сповзаємо
Тільки, тут ще пана Лібо не вистачає, щоб час-від-часу помахував шаблюкою))
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