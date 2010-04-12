Додано: Чет 21 чер, 2018 14:42

на развалах инета наткнулся на текст:

«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»



Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?