mephala написав:на развалах инета наткнулся на текст: «Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»
Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?
Вы неправильно понимаете, представьте себя в роли нашего Президента, что бы вы сделали? У меня есть только три варианта выхода и все с девальвацией! А как бы вы поступили?
Перес де Куэльяр написав:Завтра п"ятниця ,багато хто буде перестраховуватись на вихідні ,МБ може зупинитись від падіння ,але й може розвернутись на ріст .Головне зараз не 10коп. піймати ,а не пршляпити коли піде різко вгору на ЧР .
Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.
Trast ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет. особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля. видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.
tehno-teplo написав:Не знаю . А как Вам такая версия - нынешний подскок организован при участии НБУ , чтобы высадить пугливых ..а дальше как в анекдоте - Неспешно спустимся и сделаем все стадо )) ??
Попиту великого не було , питання ? Яку частину обiлетели, щоб пiти вниз, та нагрiти?А ,от залишити тих, хто ще не наважився на вiдкуп , така теорiя поки iсну€ I вони будуть купляти дорожче, побачимо де НБУ загальму€ , тодI можна робити висновки, що це було.
mephala написав:Trast ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет. особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля. видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.
К сожалению, вы не ответили на мой вопрос? Подумайте, что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом и чтобы им не оставаться? При обеих вариантах, что будет с гривной? Жду вашего мнения?
Trast написав:Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить! Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!
почему этот тролль еще не в сауне
Вы так и не ответили на простой вопрос, ну я другого и не ждал! Отвечу тогда на вашь, чтобы кому-то пригодилось. Потому, что я могу тут и не писать! Мне это никакой выгоды личной не несет! Занимаюсь филантропством на 4-й ступени развития по шкале Маслоу.
Востаннє редагувалось Trast в Чет 21 чер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.
В мене iнша картина , девальвувати будуть невеликими кроками , щоб не шокувати экономiку i суспiльство.Якщо зупинимось як зараз , то наступна хвиля буде ще трохи вища , потiм вiдкат , але вище до попереднього рiвня , можливо цифра 27 буде кiнець липня- серпень. Сомик згадував ii , як для входу в доляр. в одному з варiантiв.Така моя думка.
Trast написав:Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.
В мене iнша картина , девальвувати будуть невеликими кроками , щоб не шокувати экономiку i суспiльство.Якщо зупинимось як зараз , то наступна хвиля буде ще трохи вища , потiм вiдкат , але вище до попереднього рiвня , можливо цифра 27 буде кiнець липня- серпень. Сомик згадував ii , як для входу в доляр. в одному з варiантiв.Така моя думка.
А какой смысл в этом? Раз уж заложили бюджет под 30 и прокатили всех несвоевременно(как все ожидали),то просто обязаны продолжить в начатом направлении. Сонласен с теми, кто писал,что тактика поменялась-теперь межбанк тянет наличку-заработок тем же, но наоборот))) И так происходит с того момента, когда МВФ не обнадежил. Кстати, по моему 20 летнему опыту,конда менеджер среднего звена в Киеве начинает получать зарплату 700-жди обвала, потому что эта зарплата всегда обеспечивалась то инфляцией, то девальвацией. В нашей истории всегда так уже 26 лет.
Востаннє редагувалось Trast в Чет 21 чер, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.