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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5216521752185219>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:47

  mephala написав:на развалах инета наткнулся на текст:
«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»

Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?

Вы неправильно понимаете, представьте себя в роли нашего Президента, что бы вы сделали?
У меня есть только три варианта выхода и все с девальвацией!
А как бы вы поступили?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:50

  Перес де Куэльяр написав:Завтра п"ятниця ,багато хто буде перестраховуватись на вихідні ,МБ може зупинитись від падіння ,але й може розвернутись на ріст .Головне зараз не 10коп. піймати ,а не пршляпити коли піде різко вгору на ЧР .

Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:51

Trast
ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет.
особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля.
видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:07

  tehno-teplo написав:Не знаю . А как Вам такая версия - нынешний подскок организован при участии НБУ , чтобы высадить пугливых ..а дальше как в анекдоте - Неспешно спустимся и сделаем все стадо )) ??

Попиту великого не було , питання ? Яку частину обiлетели, щоб пiти вниз, та нагрiти?А ,от залишити тих, хто ще не наважився на вiдкуп , така теорiя поки iсну€ I вони будуть купляти дорожче, побачимо де НБУ загальму€ , тодI можна робити висновки, що це було.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:20

  Trast написав:Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!


почему этот тролль еще не в сауне :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:20

  mephala написав:Trast
ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет.
особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля.
видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.

К сожалению, вы не ответили на мой вопрос?
Подумайте, что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом и чтобы им не оставаться?
При обеих вариантах, что будет с гривной?
Жду вашего мнения?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:24

  prodigy написав:
  Trast написав:Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!


почему этот тролль еще не в сауне :mrgreen:

Вы так и не ответили на простой вопрос, ну я другого и не ждал!
Отвечу тогда на вашь, чтобы кому-то пригодилось.
Потому, что я могу тут и не писать!
Мне это никакой выгоды личной не несет!
Занимаюсь филантропством на 4-й ступени развития по шкале Маслоу.
Востаннє редагувалось Trast в Чет 21 чер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:25

  Trast написав:Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.

В мене iнша картина , девальвувати будуть невеликими кроками , щоб не шокувати экономiку i суспiльство.Якщо зупинимось як зараз , то наступна хвиля буде ще трохи вища , потiм вiдкат , але вище до попереднього рiвня , можливо цифра 27 буде кiнець липня- серпень. Сомик згадував ii , як для входу в доляр. в одному з варiантiв.Така моя думка.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:31

  Перес де Куэльяр написав:
  Trast написав:Да ничего не будет пока-просто устаканятся на 10 копеек плюс, а потом на 2 рубля,все очень будет быстро и стремительно,сценарий лета 2008-го.

В мене iнша картина , девальвувати будуть невеликими кроками , щоб не шокувати экономiку i суспiльство.Якщо зупинимось як зараз , то наступна хвиля буде ще трохи вища , потiм вiдкат , але вище до попереднього рiвня , можливо цифра 27 буде кiнець липня- серпень. Сомик згадував ii , як для входу в доляр. в одному з варiантiв.Така моя думка.

*Відправлено з Чату

А какой смысл в этом?
Раз уж заложили бюджет под 30 и прокатили всех несвоевременно(как все ожидали),то просто обязаны продолжить в начатом направлении.
Сонласен с теми, кто писал,что тактика поменялась-теперь межбанк тянет наличку-заработок тем же, но наоборот)))
И так происходит с того момента, когда МВФ не обнадежил.
Кстати, по моему 20 летнему опыту,конда менеджер среднего звена в Киеве начинает получать зарплату 700-жди обвала, потому что эта зарплата всегда обеспечивалась то инфляцией, то девальвацией.
В нашей истории всегда так уже 26 лет.
Востаннє редагувалось Trast в Чет 21 чер, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:32

Перес де Куэльяр
Та звісно, якщо глянути в бюджетні цифри, то 28 проситься вже зараз, з подальшим заходом на 29 і вище.
Але надія помирає останньою, а вдруг.. :wink:
twin
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