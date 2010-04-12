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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52185219522052215222>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:58

  Trast написав:
  tea написав:Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.

2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00

Re: Валютный рынок в контексте

Харьков -/26,25
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:03

  tea написав:
  Trast написав:
  tea написав:Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.

2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.

Якце? Наскільки вже подешевшала ліра та злотий і це при потужній економіці за рік?
І ви не бачете?
Ви ж по Лененді в Польщі ж були, а там злотий падає,а у нас ви тим часом не були...чомусь,мабуть тому, шо гривна кріпка?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:04

Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:21
  Позитивчик написав:Прогноз на сьогодні:
МБ - 6-12коп. вниз
ЧР - 2-7коп. вниз від ранкових показників

Де плюси? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Позитивчик в Чет 21 чер, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:05

  tea написав:
  Trast написав:
  tea написав:Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.

2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.

Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!
2008 рік, але як завжди все трохи по іншому!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:08

  twin написав:Та звісно, якщо глянути в бюджетні цифри, то 28 проситься вже зараз, з подальшим заходом на 29 і вище.

Скільки людей - стільки думок.Добре,що всі ми ділимся прогнозами.
А вже завтра на окремій гілці стартує конкурс прогнозів...

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:10

  Trast написав:Ви ж по Лененді в Польщі ж були

Тут іноді такі легенди складають. :wink:
Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:11

  Trast написав:Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!
2008 рік, але як завжди все трохи по іншому!

Скажімо так - перші нездорові тенденції в світі я бачу,але поки що не вірю,що все це вплине на курс в Україні саме цього року.
Як будуть розвиватись події - побачимо.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:14

  tea написав:
  Trast написав:Ви ж по Лененді в Польщі ж були

Тут іноді такі легенди складають. :wink:
Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

эт кто, я знаю этого персонажа? и как выявили?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:14

  tea написав:
  Trast написав:Ви ж по Лененді в Польщі ж були

Тут іноді такі легенди складають. :wink:
Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не доказано,а значит не было, если вы про свою ОО!
Вы один ее или его боготворили, а потом вы же от нее или его отказались!
Как бы вы отнеслись сами к человеку, которое такое сделал или к его мнению?
Кроме вас никто не вспоминал ОО и никто соответсвенно ее не обливал, кроме вас!
Поэтому я сделал выводы еще 5 лет назад,что это вы сами себе писали и сами себе и отвечали))
Не благодарите!
Востаннє редагувалось Trast в Чет 21 чер, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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