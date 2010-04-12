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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:58
Trast написав: tea написав:
Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.
2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!
Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.
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tea
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00
Харьков -/26,25
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
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tehno-teplo
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:03
tea написав: Trast написав: tea написав:
Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.
2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!
Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.
Якце? Наскільки вже подешевшала ліра та злотий і це при потужній економіці за рік?
І ви не бачете?
Ви ж по Лененді в Польщі ж були, а там злотий падає,а у нас ви тим часом не були...чомусь,мабуть тому, шо гривна кріпка?
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Trast
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:04
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:21
Позитивчик написав:
Прогноз на сьогодні:
МБ - 6-12коп. вниз
ЧР - 2-7коп. вниз від ранкових показників
Де плюси?
Востаннє редагувалось Позитивчик
в Чет 21 чер, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:05
tea написав: Trast написав: tea написав:
Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.
2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!
Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.
Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!
2008 рік, але як завжди все трохи по іншому!
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Trast
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:08
twin написав:
Та звісно, якщо глянути в бюджетні цифри, то 28 проситься вже зараз, з подальшим заходом на 29 і вище.
Скільки людей - стільки думок.Добре,що всі ми ділимся прогнозами.
А вже завтра на окремій гілці стартує конкурс прогнозів...Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:10
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:11
Trast написав:
Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!
2008 рік, але як завжди все трохи по іншому!
Скажімо так - перші нездорові тенденції в світі я бачу,але поки що не вірю,що все це вплине на курс в Україні саме цього року.
Як будуть розвиватись події - побачимо.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:14
эт кто, я знаю этого персонажа? и как выявили?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:14
Не доказано,а значит не было, если вы про свою ОО!
Вы один ее или его боготворили, а потом вы же от нее или его отказались!
Как бы вы отнеслись сами к человеку, которое такое сделал или к его мнению?
Кроме вас никто не вспоминал ОО и никто соответсвенно ее не обливал, кроме вас!
Поэтому я сделал выводы еще 5 лет назад,что это вы сами себе писали и сами себе и отвечали))
Не благодарите!
Востаннє редагувалось Trast
в Чет 21 чер, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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