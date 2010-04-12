Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.



С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.



Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.

Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.



В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на межбанке .



В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.



Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из=за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.



В-третьих, НБУ, предположительно принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов.



Дата: 21 июня 2018 г. 17.19



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,18/26,24 UAH/USD (с утра – 26,22/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,17/26,25 UAH/USD)

€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,75 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.



Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 июня 2018 г. на 18.03

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,15-18/26,22-25 UAH/USD (с утра 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,22-25 UAH/USD)

€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики непрерывно снижали действующие цены в ответ на падение курса «зеленого» безнала и активный клиентский «принос».



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR. Кроме того, ценовое дисконтирование проводилось для обеспечения равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не снижались - в этом не было нужды из-за «естественного» равновесия покупок и продаж.



Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 21-го способствовало вместе с «медвежьим» трендом рынка «американца» росту оборотов, заслуживших от киевских валютчиков «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.



Дата: 21 июня 2018 г.



17.37 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра - 26,25/26,33 UAH/USD, к полудню – 26,25/26,32 UAH/USDD)

€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,75 UAH/EUR)

RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле.



После обеда на местном рынке с очевидным опозданием стартовала динамичная коррекция действующих цен. К исходу сессии на рынке города сложилось равновесие покупок и продаж, которое, не смогло улучшить состояние оборотов. По итогам четверга ликвидность, заслужив от запорожцев «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Полагаю, урон ликвидности запорожскому рынку наличных нанесли полуденная пауза в торговле и послеобеденная высокая курсовая динамика, отпугнувшая клиентов.



Дата: 21 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,22/26,30 UAH/USD (с утра - 26,29/26,39 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,33 UAH/USD)

€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,414 UAH/RUB)



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