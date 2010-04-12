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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.

С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.

Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.

Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.

Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.
Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.

В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на межбанке .

В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.

Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из=за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.

В-третьих, НБУ, предположительно принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов.

Дата: 21 июня 2018 г. 17.19

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,18/26,24 UAH/USD (с утра – 26,22/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,17/26,25 UAH/USD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.

По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.

Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.

Дата: 21 июня 2018 г. на 18.03
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,15-18/26,22-25 UAH/USD (с утра 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,22-25 UAH/USD)
€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики непрерывно снижали действующие цены в ответ на падение курса «зеленого» безнала и активный клиентский «принос».

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR. Кроме того, ценовое дисконтирование проводилось для обеспечения равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не снижались - в этом не было нужды из-за «естественного» равновесия покупок и продаж.

Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 21-го способствовало вместе с «медвежьим» трендом рынка «американца» росту оборотов, заслуживших от киевских валютчиков «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.

Дата: 21 июня 2018 г.

17.37 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра - 26,25/26,33 UAH/USD, к полудню – 26,25/26,32 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле.

После обеда на местном рынке с очевидным опозданием стартовала динамичная коррекция действующих цен. К исходу сессии на рынке города сложилось равновесие покупок и продаж, которое, не смогло улучшить состояние оборотов. По итогам четверга ликвидность, заслужив от запорожцев «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.

Полагаю, урон ликвидности запорожскому рынку наличных нанесли полуденная пауза в торговле и послеобеденная высокая курсовая динамика, отпугнувшая клиентов.

Дата: 21 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,22/26,30 UAH/USD (с утра - 26,29/26,39 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,33 UAH/USD)
€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,414 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:20

  tea написав:
  Trast написав:
  tea написав:Приблизно про це і ДС пише.Зазвичай так курс і зростає.Лінійного зростання ні разу не було.

2008-любих друзів ще пам'ятаєте?
Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!
Бо я прямо написав-сценарій 2008-го року!

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.
Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.
Але поживемо - побачимо.

Там:
1. Усиливающееся ужесточение монетарной политики
2. Торговые войны и протекционизм (что ударит по нашему экспорту)
3. Неважное состояние рос. экономики, окончание олимпиады, и традиционное летнее военное обострение

Тут:
1. Выборы и "борьба всех против всех" любыми способами
2. Жажда "пакращень" и "перемог" перед выборами
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:22

  Trast написав:
  tea написав:Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не доказано,а значит не было, если вы про свою ОО!

ГАДФЛІ довів з доказами.
Більш того - той дядько потім зареєстрував тут інший нік і писав під іншою легендою - легендою чоловічої статі.
Більш детально про це Вам може розповісти Пізнайко в приватних повідомленнях.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:23

  Trast написав:Поэтому я сделал выводы еще 5 лет назад,что это вы сами себе писали и сами себе и отвечали))
Не благодарите!

Подякую. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25

Вкладчик 1234! При всем уважении, но вы нагнетаете.
Ничего личного,но я пытаюсь и правда говорить о том,что нас ждет!
Все правильно, но не так пессимистично все!
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26

  Вкладчик1234 написав:Там:
1. Усиливающееся ужесточение монетарной политики
2. Торговые войны и протекционизм (что ударит по нашему экспорту)
3. Неважное состояние рос. экономики, окончание олимпиады, и традиционное летнее военное обострение

З факторами згоден.Єдине що хотів нагадати - Олімпіада в Сочі вже закінчилась. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:29

tea, это было дежавю.
Вместо олимпиады - футбол :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:29

  tea написав:
  Trast написав:
  tea написав:Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не доказано,а значит не было, если вы про свою ОО!

ГАДФЛІ довів з доказами.
Більш того - той дядько потім зареєстрував тут інший нік і писав під іншою легендою - легендою чоловічої статі.
Більш детально про це Вам може розповісти Пізнайко в приватних повідомленнях.

Написал вам в личку и на этом перестанем вести эту дискуссию, чтобы не злить Дядю Сашу!
Тем более это совсем не относится и вправду, к теме валютной ветке и он будет прав, что нас забанит!
Поэтому не буди лихо-пока тихо!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:32

  Trast написав:Написал вам в личку и на этом перестанем вести эту дискуссию, чтобы не злить Дядю Сашу!
Поэтому не буди лихо-пока тихо!

Добре.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:42

  mephala написав: Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь



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