Криза - лише триггер, а причини слід шукати в недолугій тутешній фінансовій політиці.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:43
Re: Валютный рынок в контексте
Криза - лише триггер, а причини слід шукати в недолугій тутешній фінансовій політиці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:46
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07
а Trast кто?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07
Лібо трохи має рацію.На рахунок сельодки.
Розповім історію.
Коли О_О була в США,Лібо її відверто на форумі запросив в ресторан.План же який був - накормити сельодкою з пивом,потім запросити додому,скажімо так,в більш приватну обстановку.Лібо вже подумки вмикав магнітофон з повільною музикою,запалював свічки на столику з шампанським ,свіженькою цибулькою і сельодкою,знімав роліки з її ніг,ну й далі по плану...
Лібо - що було далі?Хто насправді прийшов в ресторан і пожер сельодку - О_О чи дядько?
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:13
Ближе к телу! Не надо меня сердить!
US
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:16
Закон о валюте принят: https://news.finance.ua/ru/news/-/42885 ... -o-valyute
К Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке.
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:19
Trast
дафна?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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