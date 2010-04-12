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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5220522152225223>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:43

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.

Криза - лише триггер, а причини слід шукати в недолугій тутешній фінансовій політиці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:46

  Libo написав:
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:!:

Капітане - коли ЮВТ стане президентом і скаже:"Криза нас омине"(с) - Ви будете срібні ложки продавати? :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07

а Trast кто?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07

  Libo написав:
  dj0nk1 написав:Кто бы не скрывался за учетной записью, мне не хватает комментариев этого человека, которые к тому же достаточно умны.

Да не сушите себе голову, это тьолка. Стопудово. Скажу больше, она даже ест селедку!
:lol: :lol: :lol:

Лібо трохи має рацію.На рахунок сельодки. :mrgreen:
Розповім історію.
Коли О_О була в США,Лібо її відверто на форумі запросив в ресторан.План же який був - накормити сельодкою з пивом,потім запросити додому,скажімо так,в більш приватну обстановку.Лібо вже подумки вмикав магнітофон з повільною музикою,запалював свічки на столику з шампанським ,свіженькою цибулькою і сельодкою,знімав роліки з її ніг,ну й далі по плану... :oops:
Лібо - що було далі?Хто насправді прийшов в ресторан і пожер сельодку - О_О чи дядько?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:13

  tea написав:
  Libo написав:
  dj0nk1 написав:Кто бы не скрывался за учетной записью, мне не хватает комментариев этого человека, которые к тому же достаточно умны.

Да не сушите себе голову, это тьолка. Стопудово. Скажу больше, она даже ест селедку!

Лібо трохи має рацію.На рахунок сельодки.
Розповім історію.
Коли О_О була в США,Лібо її відверто на форумі запросив в ресторан.План же який був - накормити сельодкою з пивом,потім запросити додому,скажімо так,в більш приватну обстановку.Лібо вже подумки вмикав магнітофон з повільною музикою,запалював свічки на столику з шампанським ,свіженькою цибулькою і сельодкою,знімав роліки з її ніг,ну й далі по плану... :oops:
Лібо - що було далі?Хто насправді прийшов в ресторан і пожер сельодку - О_О чи дядько?


Ближе к телу! Не надо меня сердить! :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:16

Закон о валюте принят: https://news.finance.ua/ru/news/-/42885 ... -o-valyute
К Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:19

Trast
дафна?
П.с. впрочем какая разница. Игнор-лист может быть бесконечно-длинным.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 21 чер, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:28

  Trast написав:Ну а почему всех не кинуть? Не думали об этом?

А навiщо рубати» «гiлку» на якiй сидять , по-трохи згинати треба , тодI прищеплю€ться звичка навiть в “гiлочки”.(економiка,бiзнес,населення).

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:36

  Перес де Куэльяр написав:
  Trast написав:Ну а почему всех не кинуть? Не думали об этом?

А навiщо рубати» «гiлку» на якiй сидять , потрохи згинати треба , тодI прищеплю€ться звичка навiть в “гiлочки”.(економiка,бiзнес,населення).

*Відправлено з Чату

Наличка не имеет сути-тут уже все, она демонстрирует курс уде почти год ниже межбанка!
Поэтому я искренне не понимаю о чем вы!
Как влияет цена пподажь оптовика от ррзницы-оптовик рознице распродался, а розница стоит, так понятнее на пальцах?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:47

  Trast написав:Наличка не имеет сути-тут уже все, она демонстрирует курс уде почти год ниже межбанка! Поэтому я искренне не понимаю о чем вы!

Ви ж про « армагiдон» , а я про «наростаючи хвильки» що до курсу. Вивчить iсторiю готiвки взимку, щоб дурницI не писати , бо це схоже на тролiнг.Вибачте.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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