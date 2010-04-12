Одесса 26.17
Что день грядущий нам готовит...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса 26.17
Что день грядущий нам готовит...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59
А я должен отвечать на ваш вопрос?
Я поднял тему того что уже произошло а не гипотетические варианты фантастических событий.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:49
Trast
Ну, нет уж, себя они же не будут кидать. Понятно, кто эти - "нерезиденты".
Будут держать зубами как в зиму 13-14... Но "Боливару не вынести двоих"(c)
2 Tekken
- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово - ДОВІРА - (trust/credibility), а її (нажаль) вже нема...
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