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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5220522152225223

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 789
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса 26.17

Что день грядущий нам готовит...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59

  Trast написав:
  mephala написав:Trast
ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет.
особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля.
видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.

К сожалению, вы не ответили на мой вопрос?
Подумайте, что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом и чтобы им не оставаться?
При обеих вариантах, что будет с гривной?
Жду вашего мнения?


А я должен отвечать на ваш вопрос?
Я поднял тему того что уже произошло а не гипотетические варианты фантастических событий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:49

Trast
Ну а почему всех не кинуть? Не думали об этом?

Ну, нет уж, себя они же не будут кидать. Понятно, кто эти - "нерезиденты".
Будут держать зубами как в зиму 13-14... Но "Боливару не вынести двоих"(c)

2 Tekken
ТРАНШ БУДЕ!!!

6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон
21 июня 2018, 13:38

- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово - ДОВІРА - (trust/credibility), а її (нажаль) вже нема...
Hogtown
 
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