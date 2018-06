Додано: Чет 21 чер, 2018 19:04

Trast написав: mephala написав: на развалах инета наткнулся на текст:

«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»



Вы неправильно понимаете, представьте себя в роли нашего Президента, что бы вы сделали?

У меня есть только три варианта выхода и все с девальвацией!

Риторичне питання виникає: а чому б не скоротити/перевірити видатки бюджету? Зарплата голови КСУ - 500 000, суддів - 350 000. Чим вони займаються, пробачте? Гламурні шості-сьомі "заступниці" міністрів - по 80 000... Безпілотники для МО від "своїх" за цінами F-35...

В ЗСУ, наприклад, в одному кадровому відділі далеченько від Пісків по штатові - 3 особи. Фактично - 12 (з них 11 - "бойцици", начальник - чоловічої статі). Роботи - нуль. Записаний цей надлишок на посади на лінії зіткнення, записують їх фіктивно "на бойові виходи" з подальшим наданням статусу УБД.

Так скрізь - бардак і безвідповідальність.

