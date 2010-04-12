Одесса 26.17
Что день грядущий нам готовит...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса 26.17
Что день грядущий нам готовит...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:59
А я должен отвечать на ваш вопрос?
Я поднял тему того что уже произошло а не гипотетические варианты фантастических событий.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:49
Trast
Ну, нет уж, себя они же не будут кидать. Понятно, кто эти - "нерезиденты".
Будут держать зубами как в зиму 13-14... Но "Боливару не вынести двоих"(c)
2 Tekken
- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово - ДОВІРА - (trust/credibility), а її (нажаль) вже нема...
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:52
Поправку "об апелляции" даже не внесли в текст.
Без неё денег не дадут.
Так что пока наблюдаем попытки "закружить", "захороводить", "заболтать" и т.д.
Всё IMHO
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:04
Риторичне питання виникає: а чому б не скоротити/перевірити видатки бюджету? Зарплата голови КСУ - 500 000, суддів - 350 000. Чим вони займаються, пробачте? Гламурні шості-сьомі "заступниці" міністрів - по 80 000... Безпілотники для МО від "своїх" за цінами F-35...
В ЗСУ, наприклад, в одному кадровому відділі далеченько від Пісків по штатові - 3 особи. Фактично - 12 (з них 11 - "бойцици", начальник - чоловічої статі). Роботи - нуль. Записаний цей надлишок на посади на лінії зіткнення, записують їх фіктивно "на бойові виходи" з подальшим наданням статусу УБД.
Так скрізь - бардак і безвідповідальність.
Таке "ефетивне" використання коштів не варте друку грошей/інфляції/девальвації, гадаю.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:09
Re: Валютный рынок в контексте
Тут більш конкретно розписані його плюси :
Закон №8152 сделает массу послаблений на валютном рынке, сохраняя при этом практически всеобъемлющую власть Нацбанка.
Стержень этого документа - возможность для украинцев официально держать деньги в иностранных банках, переводить их в Украину и обратно. Это значительно облегчит жизнь как гастарбайтерам, так и людям, чья работа связана с заграницей, но живущим в Украине - например, айтишникам.
Второй важный момент - это разрешение купля-продажа валюты через интернет, том числе и через системы интернет-банкинга вроде Приват-24.
Перемены для простых украинцев
1. Украинцы смогут покупать и продавать валюту в интернете - прямо на свой карточный счет. Такая правка была принята сегодня, при втором чтении. Для банков, у которых развита интернет-составляющая, это будет возможность внедрения новой услуги.
Речь идет о суммах, не превышающих 150 тысяч гривень в валютном эквиваленте за одну операцию. В остальном необходима санкция НБУ.
То есть это открывает дорогу, например, для купли-продажи валюты через систему Приват-24, которая была не так давно заблокирована.
2. Легализуется открытие счетов в иностранных банках. Украинцы и раньше это делали, но оперировать своими счетами здесь не могли, привозя деньги в чемодане или перечисляя по Western Union. Теперь же можно будет переводить средства из иностранного банка в украинский.
Как говорилось выше, эта опция будет в помощь гастарбайтерам - по крайней мере тем из них, кто в состоянии вообще иметь счет за границей. А также специалистам из Украины, которые трудятся на аутсорсе.
Пока неизвестно, как это будет работать с банками России, в которую выезжают на работу миллионы украинцев. Но в самом законе исключений для РФ на момент первого чтения не было.
Среди экспертов звучит мнение, что возможность открытия зарубежных счетов пролоббировали в ЕС, куда украинцы массово едут на заработки. Если переводить деньги с европейского счета на украинский будет выгоднее, чем через платежные системы, то можно действительно ожидать массового притока денег украинцев в европейские банки.
Напомним, что сейчас порядка 8 миллионов украинцев трудятся за рубежом.
3. Еще одна теоретическая "перемога" - это возможность кредитоваться в Европе для тех, у кого там приличный депозит. Известно, что на Западе кредиты доступнее, чем в Украине.
НБУ отменил обязательную регистрацию таких займов. Впрочем, это больше коснется юридических лиц - хотя и к "физикам" послабление относится тоже.
Что изменится для бизнеса
Все, что сказано о физлицах выше - относится и к фирмам. Они смогут не только свободно открывать счета в зарубежных банках, но и покупать иностранные ценные бумаги, инвестировать за границу и т.д. - без лицензии НБУ.
Остается вообще только две лицензии - для банков и обменных пунктов.
Важные перемены наступят для компаний, торгующих с заграницей. Закон снимает ограничение в 180 дней для расчетов по операциям экспорта и импорта. Соотвественно, государственные органы теперь не смогут блокировать работу фирмы, которая такие расчеты в срок не провела.
В то же время, НБУ и налоговая по-прежнему будут иметь право требовать у компаний все документы, связанные с ВЭД.
Да и другие послабления могут быть достаточно оперативно отменены - в случае, если на валютном рынке появляются серьезные риски. Так, НБУ сможет ограничивать:
– обязательную продажу части валютной выручки,
– установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала,
– введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.
То есть, закон рассчитан на спокойное время - но если в экономике наметится турбулетность, Нацбанк имеет право вводить все былые ограничения. Причем на любой срок.
Таким образом, де-факто НБУ получает даже больше репрессивных полномочий, чем было ранее.
Закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Однако введут его в действие только через 7 месяцев. Иными словами, воспользоваться новыми либеральными валютными правилами, которые придут на смену устаревшему валютному декрету, украинцы и бизнес смогут не раньше января-февраля 2019 года.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
|