Додано: Чет 21 чер, 2018 20:09

Сибарит написав: Закон о валюте принят:

К Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке. Закон о валюте принят: https://news.finance.ua/ru/news/-/42885 ... -o-valyuteК Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке.

Тут більш конкретно розписані його плюси :Закон №8152 сделает массу послаблений на валютном рынке, сохраняя при этом практически всеобъемлющую власть Нацбанка.Стержень этого документа - возможность для украинцев официально держать деньги в иностранных банках, переводить их в Украину и обратно. Это значительно облегчит жизнь как гастарбайтерам, так и людям, чья работа связана с заграницей, но живущим в Украине - например, айтишникам.Второй важный момент - это разрешение купля-продажа валюты через интернет, том числе и через системы интернет-банкинга вроде Приват-24.Перемены для простых украинцев1. Украинцы смогут покупать и продавать валюту в интернете - прямо на свой карточный счет. Такая правка была принята сегодня, при втором чтении. Для банков, у которых развита интернет-составляющая, это будет возможность внедрения новой услуги.Речь идет о суммах, не превышающих 150 тысяч гривень в валютном эквиваленте за одну операцию. В остальном необходима санкция НБУ.То есть это открывает дорогу, например, для купли-продажи валюты через систему Приват-24, которая была не так давно заблокирована.2. Легализуется открытие счетов в иностранных банках. Украинцы и раньше это делали, но оперировать своими счетами здесь не могли, привозя деньги в чемодане или перечисляя по Western Union. Теперь же можно будет переводить средства из иностранного банка в украинский.Как говорилось выше, эта опция будет в помощь гастарбайтерам - по крайней мере тем из них, кто в состоянии вообще иметь счет за границей. А также специалистам из Украины, которые трудятся на аутсорсе.Пока неизвестно, как это будет работать с банками России, в которую выезжают на работу миллионы украинцев. Но в самом законе исключений для РФ на момент первого чтения не было.Среди экспертов звучит мнение, что возможность открытия зарубежных счетов пролоббировали в ЕС, куда украинцы массово едут на заработки. Если переводить деньги с европейского счета на украинский будет выгоднее, чем через платежные системы, то можно действительно ожидать массового притока денег украинцев в европейские банки.Напомним, что сейчас порядка 8 миллионов украинцев трудятся за рубежом.3. Еще одна теоретическая "перемога" - это возможность кредитоваться в Европе для тех, у кого там приличный депозит. Известно, что на Западе кредиты доступнее, чем в Украине.НБУ отменил обязательную регистрацию таких займов. Впрочем, это больше коснется юридических лиц - хотя и к "физикам" послабление относится тоже.Что изменится для бизнесаВсе, что сказано о физлицах выше - относится и к фирмам. Они смогут не только свободно открывать счета в зарубежных банках, но и покупать иностранные ценные бумаги, инвестировать за границу и т.д. - без лицензии НБУ.Остается вообще только две лицензии - для банков и обменных пунктов.Важные перемены наступят для компаний, торгующих с заграницей. Закон снимает ограничение в 180 дней для расчетов по операциям экспорта и импорта. Соотвественно, государственные органы теперь не смогут блокировать работу фирмы, которая такие расчеты в срок не провела.В то же время, НБУ и налоговая по-прежнему будут иметь право требовать у компаний все документы, связанные с ВЭД.Да и другие послабления могут быть достаточно оперативно отменены - в случае, если на валютном рынке появляются серьезные риски. Так, НБУ сможет ограничивать:– обязательную продажу части валютной выручки,– установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала,– введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.То есть, закон рассчитан на спокойное время - но если в экономике наметится турбулетность, Нацбанк имеет право вводить все былые ограничения. Причем на любой срок.Таким образом, де-факто НБУ получает даже больше репрессивных полномочий, чем было ранее.Закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Однако введут его в действие только через 7 месяцев. Иными словами, воспользоваться новыми либеральными валютными правилами, которые придут на смену устаревшему валютному декрету, украинцы и бизнес смогут не раньше января-февраля 2019 года.