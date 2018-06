Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 5221522252235224> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 790 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 62% 493 Всього голосів : 790



Что день грядущий нам готовит... Я верю в честность Президента

Trast написав: mephala

ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет.

особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля.

видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления. ну то что у гройсмана с порохом контры не секрет.особенно забаная седня новость что бойцов нацполиции решили внедрить на таможни для паралельного контроля.видать баблишка действительно правительству не хватает - уже из всего что только можно пытаются выжать поступления.

К сожалению, вы не ответили на мой вопрос?

Подумайте, что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом и чтобы им не оставаться?

При обеих вариантах, что будет с гривной?

Жду вашего мнения? К сожалению, вы не ответили на мой вопрос?Подумайте, что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом и чтобы им не оставаться?При обеих вариантах, что будет с гривной?Жду вашего мнения?



А я должен отвечать на ваш вопрос?

А я должен отвечать на ваш вопрос?Я поднял тему того что уже произошло а не гипотетические варианты фантастических событий.

Ну а почему всех не кинуть? Не думали об этом?

Ну, нет уж, себя они же не будут кидать. Понятно, кто эти - "нерезиденты".

Будут держать зубами как в зиму 13-14... Но "Боливару не вынести двоих"(c)



2 Tekken

ТРАНШ БУДЕ!!!



6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон

21 июня 2018, 13:38

6.6тСоздание Антикоррупционного суда: Рада приняла важнейший закон

21 июня 2018, 13:38

- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово - ДОВІРА - (trust/credibility), а її (нажаль) вже нема... Ну, нет уж, себя они же не будут кидать. Понятно, кто эти - "нерезиденты".Будут держать зубами как в зиму 13-14... Но "Боливару не вынести двоих"(c)- Грошей не дадуть, вже казав. Тільки після виборів. Ключове слово -, а її (нажаль) вже нема...

Без неё денег не дадут.



Так что пока наблюдаем попытки "закружить", "захороводить", "заболтать" и т.д. Всё IMHO

Trast написав: mephala написав: на развалах инета наткнулся на текст:

«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»



Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы? на развалах инета наткнулся на текст:«Тут уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах — не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не будет хватать. В этом году именно через отсутствие девальвации есть проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги и выбрал такой путь. Это правильный путь»Тогда стает понятно почему и так рано завалили курс на 26 и держат там. Ведь я правильно понимаю что чем меньше курс - тем хуже идет наполнение бюджета а значит у Гройсмана проблемы?

Вы неправильно понимаете, представьте себя в роли нашего Президента, что бы вы сделали?

У меня есть только три варианта выхода и все с девальвацией!

А как бы вы поступили? Вы неправильно понимаете, представьте себя в роли нашего Президента, что бы вы сделали?У меня есть только три варианта выхода и все с девальвацией!А как бы вы поступили?

Риторичне питання виникає: а чому б не скоротити/перевірити видатки бюджету? Зарплата голови КСУ - 500 000, суддів - 350 000. Чим вони займаються, пробачте? Гламурні шості-сьомі "заступниці" міністрів - по 80 000... Безпілотники для МО від "своїх" за цінами F-35...

В ЗСУ, наприклад, в одному кадровому відділі далеченько від Пісків по штатові - 3 особи. Фактично - 12 (з них 11 - "бойцици", начальник - чоловічої статі). Роботи - нуль. Записаний цей надлишок на посади на лінії зіткнення, записують їх фіктивно "на бойові виходи" з подальшим наданням статусу УБД.

Так скрізь - бардак і безвідповідальність.

Таке "ефетивне" використання коштів не варте друку грошей/інфляції/девальвації, гадаю.

Сибарит написав: Закон о валюте принят:

К Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке. Закон о валюте принят: https://news.finance.ua/ru/news/-/42885 ... -o-valyuteК Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке.

Тут більш конкретно розписані його плюси :



Закон №8152 сделает массу послаблений на валютном рынке, сохраняя при этом практически всеобъемлющую власть Нацбанка.

Стержень этого документа - возможность для украинцев официально держать деньги в иностранных банках, переводить их в Украину и обратно. Это значительно облегчит жизнь как гастарбайтерам, так и людям, чья работа связана с заграницей, но живущим в Украине - например, айтишникам.

Второй важный момент - это разрешение купля-продажа валюты через интернет, том числе и через системы интернет-банкинга вроде Приват-24.

Перемены для простых украинцев

1. Украинцы смогут покупать и продавать валюту в интернете - прямо на свой карточный счет. Такая правка была принята сегодня, при втором чтении. Для банков, у которых развита интернет-составляющая, это будет возможность внедрения новой услуги.

Речь идет о суммах, не превышающих 150 тысяч гривень в валютном эквиваленте за одну операцию. В остальном необходима санкция НБУ.

То есть это открывает дорогу, например, для купли-продажи валюты через систему Приват-24, которая была не так давно заблокирована.

2. Легализуется открытие счетов в иностранных банках. Украинцы и раньше это делали, но оперировать своими счетами здесь не могли, привозя деньги в чемодане или перечисляя по Western Union. Теперь же можно будет переводить средства из иностранного банка в украинский.

Как говорилось выше, эта опция будет в помощь гастарбайтерам - по крайней мере тем из них, кто в состоянии вообще иметь счет за границей. А также специалистам из Украины, которые трудятся на аутсорсе.

Пока неизвестно, как это будет работать с банками России, в которую выезжают на работу миллионы украинцев. Но в самом законе исключений для РФ на момент первого чтения не было.

Среди экспертов звучит мнение, что возможность открытия зарубежных счетов пролоббировали в ЕС, куда украинцы массово едут на заработки. Если переводить деньги с европейского счета на украинский будет выгоднее, чем через платежные системы, то можно действительно ожидать массового притока денег украинцев в европейские банки.

Напомним, что сейчас порядка 8 миллионов украинцев трудятся за рубежом.

3. Еще одна теоретическая "перемога" - это возможность кредитоваться в Европе для тех, у кого там приличный депозит. Известно, что на Западе кредиты доступнее, чем в Украине.

НБУ отменил обязательную регистрацию таких займов. Впрочем, это больше коснется юридических лиц - хотя и к "физикам" послабление относится тоже.

Что изменится для бизнеса

Все, что сказано о физлицах выше - относится и к фирмам. Они смогут не только свободно открывать счета в зарубежных банках, но и покупать иностранные ценные бумаги, инвестировать за границу и т.д. - без лицензии НБУ.

Остается вообще только две лицензии - для банков и обменных пунктов.

Важные перемены наступят для компаний, торгующих с заграницей. Закон снимает ограничение в 180 дней для расчетов по операциям экспорта и импорта. Соотвественно, государственные органы теперь не смогут блокировать работу фирмы, которая такие расчеты в срок не провела.

В то же время, НБУ и налоговая по-прежнему будут иметь право требовать у компаний все документы, связанные с ВЭД.

Да и другие послабления могут быть достаточно оперативно отменены - в случае, если на валютном рынке появляются серьезные риски. Так, НБУ сможет ограничивать:

– обязательную продажу части валютной выручки,

– установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала,

– введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.

То есть, закон рассчитан на спокойное время - но если в экономике наметится турбулетность, Нацбанк имеет право вводить все былые ограничения. Причем на любой срок.

Таким образом, де-факто НБУ получает даже больше репрессивных полномочий, чем было ранее.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Однако введут его в действие только через 7 месяцев. Иными словами, воспользоваться новыми либеральными валютными правилами, которые придут на смену устаревшему валютному декрету, украинцы и бизнес смогут не раньше января-февраля 2019 года.

Повідомлень: 4778 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3748 раз. Подякували: 1739 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 20:36 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.



С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на МЕЖБАНКЕ появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на МЕЖБАНКЕ «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.



Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.

Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.



В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на МЕЖБАНКЕ .



В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.



Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.



В-третьих, НБУ, принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов, выкупив с рынка $20,0 млн. по 26,285 UAH/USD.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 21 июня констатировал разноскоростную внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня. До полудня «американец» весьма динамично терял в цене, а после обеда откат заморозили, в большинстве случаев ограничившись сужением спреда.

По сути, с обеда и до самого закрытия торгов 21-го цена наличного «неформального» доллара уже не менялась.

Исключение составило Запорожье, где в первой половине дня котировки доллара явно «тормозили», вылившись в полуденную паузу в торговле. Послеобеденная попытка запорожцев «догнать рынок» опережающей коррекцией пары доллар-гривня оказалась запоздавшей, и, представляется, в значительной степени «отпугнул» потенциальных клиентов несвоевременной курсовой динамикой. В результате прогнозированные потери в ликвидности на фоне вполне приличных показателей рынков соседних городов.



Как и накануне, к финишу торгов четверга наблюдалось повсеместное равновесие покупок и продаж. Это, думаю, в значительной степени способствовало сохранению итоговой ликвидности на приличном уровне, причем столичные валютчики и их коллеги из Харькова констатировали прогресс на этом участке.



Итоговый баланс спрос/предложение не спас рынок Запорожья от застоя на участке ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 4,0-8,0 коп. (лидировали в откате рынки столицы и Харькова), офера 21-го упали на 6,0-9,0 коп.(лидерство в снижении сохранил за собой Харьков).



По сравнению с закрытием среды биды «неформального» наличного «американца» потеряли 10,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-13,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).



Итак, наличный «неформальный» доллар, являющийся, по нашему мнению «воплощением рыночности» в отличие от своего безналичного «родственника», в течение четверга снижался в цене, по сути, лишь в первой половине дня, затормозив откат после обеда и ограничившись сужением маржи. Последнее позволило дилерам системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса) сделать равновесие покупок и продаж «естественного происхождения». Обращаем внимание на послеобеденное повышение более значимых бидов наличной пары доллар-гривня в Днепре, Киеве и в Харькове.



Полагаю, терминация отката после полудня на «неформальном» наличном рынке доллара имеет статус возможного индикатора, демонстрирующего очевидное желание «налички» войти в боковой тренд и полосу относительной стабильности на более низких, чем утром уровнях. Не исключено, подобное настроение имеет шанс распространиться и на рынок «зеленого» безнала, лишь к четвергу «вдруг вспомнившего» о текущем бюджетном периоде.



Возвращаясь к наличному рынку, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 июня в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,18/26,24 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню произошло заметное падение курса доллара, дилеры наличного рынка снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, следуя в кильватере межбанка и настроениям нарастивших принос клиентов: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и сбалансированный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, ограничившись сжатием спреда. К подобным действиям наших валютчиков склонило установившееся в это время равновесие покупок и продаж доллара.



Таким образом, удалось сохранить наблюдавшееся с утра равновесие покупок и продаж, что способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», «символически» понизила показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 4,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 12,0 коп., позиция «предложение» потеряла столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,18/26,24 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который поддерживался динамичным дисконтированием действующих цен. Подобной операции требовали также настроения в «зеленом» секторе межбанка и активный клиентский «принос».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня заметно понизились с уровней открытия, составив 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра прекратили коррекцию цен в паре доллар-гривня, реагируя на становившееся равновесие покупок и продаж, которое дало валютчикам возможность симметрично сузить спред действующих цен.



По итогам среды оптовикам удалось добиться равновесия в своем сегменте, что способствовало сохранению ликвидности на приличном уровне, лишь немногим понизившей показатели предыдущей сессии.



На протяжении 21 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 4,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 июня уровнями 30,50/30,70 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины четверга приходилось заниматься радикальным дисконтированием действующих цен в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь обеспечить оптимальную ликвидность текущих сделок при сбалансированности спроса и предложения, а после полудня, им выпала возможность немного расслабиться, поскольку установившаяся сбалансированность спроса и предложения имела «естественное происхождение», позволив дилерам ограничиться лишь симметричным сужением маржи.



На этом фоне наши валютчики учли дополуденную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, уронившую пару к полудню во внутридневную «яму» ($1,1520), а также последовавшее засим «реабилитационное ралли», поднявшее пару евро-доллар к район отметки $1,1600.

Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о заметных внутридневных потерях наличного доллара, также понизив обе позиции евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1563 к отметке $1,1608, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 45 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на этот «привес», львиная доля которого состоялась уже после 17.00 Киева, когда наши рынки уже закрывались.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1572, пара евро-доллар, инициировав коррекцию, заметно ускорившуюся на европейской

сессии рынка forex и уронившую пару к киевскому полудню на внутридневной и трехнедельный минимум – $1,1520. «Отсидевшись» на этих низах в течение полутора часов, пара евро-доллар инициировала поэтапное ралли, которое с перерывами подняло ее ко внутридневному максимуму 91,1630 около 17.45 Киева. Не сумев задержаться на этом пике, евро понизился, консолидировавшись около 18.00 в диапазоне $1,1600-1,1615, который не покидал до 21.00 Киева, придавшись к верхней границе коридора…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в четверг подешевел до минимума за 11 месяцев в паре с долларом в связи с возобновившимися опасениями усиления евроскептиков в Италии.

Меж тем доллар дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем.



Курс евро к доллару составил на 15.00 Киева $1,1545 по сравнению с $1,1572 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.



Курс доллара относительно иены повысился в четверг на 0,2% - до ¥110,52.



Евро в паре с японской нацвалютой потерял 0,1% и стоил ¥127,58.



Два важных поста в итальянском парламенте заняли лица, ранее выступавшие с призывами отказаться от участия в еврозоне.



Экономист Альберто Баньяи, автор двух книг о необходимости ликвидации европейского валютного союза, возглавил финансовый комитет Сената Италии. Главный советник партии «Лига» по вопросам экономики Клаудио Борги назначен председателем бюджетного комитета нижней палаты итальянского парламента. «Лига», ориентированная на национализм и консерватизм, входит в правящую коалицию с движением «Пять звезд».



Гособлигации Италии резко подешевели в ходе торгов в четверг, доходность 10-летних бондов поднялась на 17 базисных пунктов.



Фондовый индекс FTSE MIB упал на 1,4%.



Фунт стерлингов перешел к росту по отношению к доллару (+0,4%), евро (+0,6%), иене (+0,5%) и другим валютам после того, как сразу трое из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании в четверг высказались за повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта.

Норвежская крона укрепилась до максимума за восемь месяцев, так как ЦБ Норвегии дал сигнал о возможности повышения базовой процентной ставки уже в сентябре. Крона поднялась на 0,8% в паре с евро сразу после заседания Банка Норвегии, но затем рост замедлился до 0,3%.



Венгерский форинт упал в четверг до минимума за три года в паре с евро, так как ранее на этой неделе центральный банк страны дал сигнал о скором завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ сообщил, что не сможет сохранять мягкие условия на всем горизонте прогнозирования, составляющем от пяти до восьми кварталов.

Венгерская нацвалюта подешевела на 0,5%, до 325,41 форинта за евро, приблизившись к рекордному минимуму, зафиксированному в январе 2015 года на уровне 327,57 форинта.



Стало быть, к экватору года стало очевидно: несмотря на обилие «вербальных» интервенций «ответственных» работников Евроцентробанка, дежурные обвинения скверной погоды, вызвавшие эпидемию «испанки», забастовки и развязанные Трампом торговые войны в замедлении роста ВВП еврозоны в I квартале, без изъятия

монетарных стимулов и укрепления на 14% пары евро-доллару в 2017 году дело не обошлось.



Топ-менеджменту ЕЦБ наверняка понравилась реакция пары евро-доллар на итоги июньского заседания Управляющего совета Евроцентробанка, и они решили катализировать процесс.



В частности, Марио Драги отметил, что ставки могут находиться на текущих уровнях еще дольше, чем ранее обозначил ЕЦБ, а в его планы по отказу от QE в 2018 могут быть внесены изменения.



Во-вторых, Эвальд Новотны пошел еще дальше. Он сподобился на «вербальную интервенцию». По словам главы Банка Австрии, ситуация на рынке складывается таким образом, что курс евро по отношению к доллару США должен быть существенно ниже.



FOMC ФРС повышает ставки, ЕЦБ собирается их удерживать, по меньшей мере, до сентября.



Складывающаяся дивергенция (расхождение) в монетарной политике подталкивает котировки пары евро-доллар вниз.



Реакция на вышеперечисленные «телодвижения» еврочиновников последовала незамедлительно, однако затем рынки успокоились. Строго говоря, они и так это знали.



Однако, если о подобных вещах вслух начинает говорить представитель Управляющего совета, дело действительно может вылиться в «затяжной поход на Юг» главной валютной пары рынка Forex.



Мы ждем прорыва концептуальнозначимого уровня пары $1,15, подчеркивая, что торговые войны за счет роста цен на импорт, ускорения инфляции и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС являются «бычьим» фактором для доллара.



«Быки» по основной валютной паре уходят в глухую защиту и вынуждены понижать прогнозы. Полагаю, именно дивергенция в монетарной политике, а не торговые войны нынче генерирует основные инвестиционные идеи на Forex.



Это очень хорошо видно по опережающей динамике взвешенного по торговле индекса USDХ. Против валют развитых стран он растет быстрее, чем против развивающихся. Именно в ОЭСР в большей степени проявляется расхождение в траектории движения ставок ФРС и других центробанков.



Возвращаясь к теме торговых противостояний, заметим, что на моменте размеры импортных тарифов незначительны, рынки вряд ли будут серьезно реагировать.

Иное дело, если конфликт перерастет в масштабную войну.



ЕС подтвердил введение импортных пошлин на €2,8 млрд. на американские товары с 22 июня, в то время как Германия пытается найти компромисс. Не желая допустить введение приграничного налога на 25% на поставки автомобилей из Европы в США, немцы предлагают отменить существующие пошлины (10% в ЕС и 2,5% в Штатах).

Возможно, «неуправляемому» Трампу нужно идти таким же путем?..



Меж тем, лишенная сколь-нибудь серьезных событий в экономическом календаре в ближайшее время пара евро-доллар вовсе не обязательно будет развивать консолидацию. Вполне возможен технический прокол поддержек на $1,153 и $1,151, который способен запустить новую лавину распродаж.

В любом случае, пока евро торгуется ниже $1,1645, настрой рынка главной валютной пары остается «медвежьим».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,50/30,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери

бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 21 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившимся с закрытия среды на 20,0 коп. спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Своей изрядной коррекцией на торгах четверга, вернувшей межбанк на уровни 15 июня, безналичный доллар обязан нескольким нижеперечисленным факторам.



Во-первых, как мы неоднократно подчеркивали, «зеленое» ралли, стартовавшее с 13 июня, затянулось «до неприличия», подняв средневзвешенный курс доллара почти на 1,5%. Требовалась «освежающая» рынок коррекция или, если угодно, фиксация прибыли держателями доллара.



Во-вторых, «базой» для снижения долларовых цен на межбанке 21-го стало сужение гривневой ликвидности, особенно болезненно воспринимаемое рынком в бюджетный период.



В-третьих, к четвергу, как известно, достигается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Откат «зеленого» безнала был с энтузиазмом поддержан наличным рынком, цены которого сохранили свой курсовой зазор с безналичным «американцем», оставаясь заметно более низкими. Энтузиазм отката наличного доллара катализировался падением спроса со стороны коммбанков, обеспечивавших ранее переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой межбанк.



Повторим высказанное в «вечернем обзоре» от 20 июня мнение о том, что «гривнепатриотам» не стоит увлекаться эйфорией по поводу возвращения на межбанк «зеленых медведей». Думается, это временное явление. При этом не стоит забывать о пресловутой «курсовой пиле» с ее алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».



Наконец, снова напомним об общемировой тенденции изъятия с рынков денежной ликвидности в валюте стран G10 на фоне исхода инвесторов с emerging markets и завершения эпохи дешевых «системных» денег.

Все это играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка, которым 21-го бюджетный период дал короткую передышку.

Не исключено, это почувствовал «неформальный» наличный рынок, после полудня прекративший снижение цен «американца».



US

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Який там був ріст перед президенськими виборами-5-6-7-8 і навіть 9 і все за 4 місяця-так шо не треба маніпулювати!

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.

Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.

Але поживемо - побачимо.

Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.

Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.

Але поживемо - побачимо. Девальвація зразка 2008 року була обумовлена свтовою кризою.Якщо Ви приводите приклад 2008 року,то станом на момент я не бачу передумов,щоб світова криза розгорнулась так,щоб гривня девальвувала за сценарієм 2008 року,тобто на 60%.Але поживемо - побачимо.

Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!

2008 рік, але як завжди все трохи по іншому! Саме зараз і є старт новоі світовоі кризи!2008 рік, але як завжди все трохи по іншому!

Минула світова криза почалась в США в 2007 році і тільки в 2008 році докотилась до України.

Якщо світова криза,за Вашим прогнозом,стартувала зараз,то до України вона докотиться в 2019 році. Минула світова криза почалась в США в 2007 році і тільки в 2008 році докотилась до України.Якщо світова криза,за Вашим прогнозом,стартувала зараз,то до України вона докотиться в 2019 році. tea Повідомлень: 14453 З нами з: 15.11.08 Подякував: 165 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 21:07 Сибарит написав: Закон о валюте принят:

Сибарит написав: Закон о валюте принят:

К Новому Году можно ждать серьезных изменений на валютном рынке.

Каких изменений Вы ожидаете в связи с принятием данного закона?

