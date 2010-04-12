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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5221522252235224

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 790
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
62%
493
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:31

  d_12 написав:
з власного досвіду придбання ОВДП (не рекламую і не агітую :)) - купував двічі у травні і в червні, купував через сертифікованого торговця з укладенням договору на брокерське обслуговування.

витрати при першому придбанні:
- 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі;
- 15 грн. за зарахування коштів;
- 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив ОВДП на УБ);
- 10 грн. комісія зберігача.

витрати при другому придбанні:
- 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі;
- 15 грн. за зарахування коштів;
- 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив торговець на ПФТС);
- 10 грн. комісія зберігача;
- 50 грн. - за заявку.

Дохідність за ціною продажу при обидвох придбаннях склала 16,65%.
Витрати при погашенні 200 грн. + 15 грн.

Можно 2 вопроса:
1. что за зберігач с такой маленькой комиссией?
2. Вы покупали короткие облиги или на вторичном рынке близкие к окончанию? Или я неправильно понял, и Вы их ещё держите?
Заранее благодарен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:44

  tea написав:Якщо завтра зранку на міжбанку курс піде вниз,то НБУ знову викупить надлишки.

Логично :lol:
А, якшо ракетою у верх, то буде заливати :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Каких изменений Вы ожидаете в связи с принятием данного закона?

Ожидаю, прежде всего, отмены обязательной продажи и валютного контроля для мелких сумм.
Рынок от этого, по идее, должен стать поживее - увеличится амплитуда и частота колебаний.
Сибарит
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