d_12 написав: з власного досвіду придбання ОВДП (не рекламую і не агітую ) - купував двічі у травні і в червні, купував через сертифікованого торговця з укладенням договору на брокерське обслуговування.
витрати при першому придбанні: - 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі; - 15 грн. за зарахування коштів; - 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив ОВДП на УБ); - 10 грн. комісія зберігача.
витрати при другому придбанні: - 0,1% за переказ коштів на рахунок торговця в Розрахунковому центрі; - 15 грн. за зарахування коштів; - 0,05% від суми договору + 1 грн. (купив торговець на ПФТС); - 10 грн. комісія зберігача; - 50 грн. - за заявку.
Дохідність за ціною продажу при обидвох придбаннях склала 16,65%. Витрати при погашенні 200 грн. + 15 грн.
Можно 2 вопроса: 1. что за зберігач с такой маленькой комиссией? 2. Вы покупали короткие облиги или на вторичном рынке близкие к окончанию? Или я неправильно понял, и Вы их ещё держите? Заранее благодарен.